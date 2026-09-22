Euskadi comienza el otoño con sol y posible subida de temperaturas

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BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi, primer día de otoño, apenas cambios y, al igual que los días anteriores, el sol seguirá siendo el protagonista. Tampoco se notarán muchas diferencias en las temperaturas, que podrían subir ligeramente.

El viento soplará flojo con predominio de la componente sur de madrugada y primeras horas, que en las horas centrales se fijará del noroeste y del norte.