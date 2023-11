Euskadi es la Comunidad que más ayudas tiene para los jóvenes que alquilan una vivienda, según un estudio de ARAG

BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El País Vasco se sitúa como la Comunidad Autónoma que cuenta con más ayudas para los jóvenes que viven de alquiler, según un estudio de la compañía de Defensa Jurídica, ARAG, que compara las ayudas que existen para el alquiler en las distintas Comunidades.

En un comunicado, ha precisado que, en el caso de Euskadi, las subvenciones son aplicables para personas de hasta 36 años, el importe que se paga no puede superar el 60% del alquiler y existe una limitación de las rentas según la población en la que se resida.

En concreto, en el caso de Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz se sitúa en los 800 euros, en las áreas metropolitanas de Bilbao y San Sebastián y en los municipios de más de 10.000 habitantes en 750 euros, y en el resto de las localidades en 675 euros.

La abogada de ARAG, Montserrat Martín, ha subrayado que esta ayuda entra dentro de la regulación que las Comunidades Autónomas han hecho para complementar el bono de alquiler social del Gobierno de España y "son compatibles, mientras la suma de ambos importes no exceda del 75% de la renta de alquiler".

Martín ha recordado que el Bono Alquiler Joven está destinado a personas de entre 18 y 35 años, con rentas de trabajo y con

ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Se trata de una ayuda de 250 euros al mes durante dos años".

Según ha incidido, el principal escollo de estas ayudas es que la mayoría indican que la renta del alquiler no supere los 600 euros al mes, es el caso de Asturias, La Rioja, Madrid o Murcia. "Los contratos con alquileres más altos no entrarían en estas ayudas y en las ciudades donde el alquiler es elevado, la mayoría de los inquilinos no podrán optar a ellas", ha indicado Montserrat Martín. Precisamente, el País Vasco tiene en cuenta esta problemática aumentando el límite dependiendo de la población.

MÁS SUBVENCIONES

Por otra parte, otras comunidades autónomas otorgan ayudas independientemente de la edad, como el caso de Baleares, que la da hasta 900 euros y es para el 50% de rentas de un máximo de 3.000 euros anuales, o de Valencia, que ofrece una subvención del 40 y 50% del importe de la renta de alquiler que no supere los 770 euros, según los ingresos del solicitante.

Además, desde ARAG, se ha destacado también Castilla la Mancha, que la otorga a mujeres víctimas de violencia de género con una

subvención del 60% del importe del alquiler durante un año.

Por su parte, Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Ceuta y Melilla no tienen ayudas activas actualmente ya que ha finalizado su convocatoria, pero se espera que el año próximo las vuelvan a activar según los presupuestos de los que dispongan.