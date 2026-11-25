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BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi fue en 2025 la comunidad autónoma con mayor salario medio bruto, con una cuantía de 2.973,9 euros, y también la que registró mayor concentración de salarios altos, con un 46,4% de personal asalariado que ganó 2.817,7 euros mensuales o más, según los datos de la encuesta sobre 'Salario del empleo principal. Encuesta de Población Activa (EPA)' del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del Estado, el salario medio mensual, en términos brutos, fue de 2.497,2 euros en el año 2025, con un aumento del 4,7% respecto a 2024. Los salarios más altos se dan en el País Vasco con 2.973,9 euros, Navarra con 2.837,7 euros y Madrid con 2.774,9 euros. Por contra, los datos más bajos corresponden a Extremadura con 2.154,8 euros, Canarias con 2.173,8 euros y Murcia con 2.196,6 euros.

Del total de asalariados en el Estado, el 40% ganó entre 1.639,1 y menos de 2.818,7 euros, un 30% 2.818,7 euros o más y el 30% restante menos de 1.639,1 euros.

Las comunidades autónomas con mayor concentración de salarios elevados son Euskadi, donde se registró un 46,4% de asalariados con ganancias de 2.818,7 o más euros mensuales, Navarra, con un 41,6%, y Comunidad de Madrid, con un 35,7%.

Por contra, el mayor porcentaje de sueldos menores de 1.639,1 euros se anotó en Extremadura, con un 41,6% del total, Murcia, con un 38,6%, y Andalucía, con un 36,1%.

Por lo que respecta al salario mediano (valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor salario, deja una mitad por debajo de dicho valor y la otra mitad por encima), se situó en el Estado 2.092,4 euros, con un aumento de 91 euros (un +4,5%).