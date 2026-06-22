Euskadi declara este lunes la fase de emergencia 'situación 0 del LABI' ante la alarma roja por calor

Archivo - Termómetro marca 43 grados al sol en Bilbao en plena alerta naranja por temperaturas altas - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Seguridad del Gobierno vasco declarará en Euskadi este lunes, a partir de las 12.00 horas, la Fase de Emergencia 'Situación 0 del LABI (Plan de Protección Civil)' ante la alarma roja por calor establecida para ese día en Euskadi.

Durante la jornada de este lunes se activa esa alarma roja por temperaturas altas extremas en Euskadi, ante la previsión de un episodio de calor muy intenso que afectará al conjunto del territorio.

La alarma roja estará activa entre las 12.00 y las 20.00 horas, franja en la que las temperaturas máximas podrían rondar los 37ºC en la costa, los 40ºC en la zona cantábrica interior, los 39ºC en la zona de transición y los 40ºC en el eje del Ebro.

El episodio de calor estará acompañado de temperaturas altas persistentes y riesgo de incendios forestales debido al viento de componente sur.

Ante esta situación el departamento de Seguridad declarará, a partir de las 12.00 horas de este lunes, la Fase de Emergencia: "Situación 0 del LABI". Desde el Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi se realizarán funciones de seguimiento, evaluación y previsión mediante una Mesa Técnica que estará ubicada en el Centro de Coordinación de Emergencias SOS Deiak.