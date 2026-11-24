Una delegación vasca ha participado en el Encuentro Iberoamericano de Gobierno Abierto Local - IREKIA

VITORIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha defendido la gobernanza colaborativa para fortalecer la calidad democrática en el Encuentro Iberoamericano de Gobierno Abierto Local, que se ha celebrado los días 23 y 24 de noviembre, en el marco del 15º aniversario de la Alianza para el Gobierno Abierto, de la que forma parte Euskadi.

La directora de Gobierno Abierto y Buen Gobierno, Ana Aguirre, ha apostado en este foro por la gobernanza colaborativa como una vía para fortalecer la calidad democrática y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La participación vasca en este encuentro se enmarca en la apuesta del Departamento por una Administración "abierta, transparente, participativa y evaluable, que responda mejor a las necesidades de las personas y refuerce su confianza en las instituciones". "El objetivo último es que el gobierno abierto deje de ser una política específica para convertirse en una forma habitual de gobernar", ha señalado Aguirre.

La directora ha compartido la experiencia de Euskadi en materia de Gobierno Abierto y ha presentado OGP Euskadi como una experiencia de gobernanza compartida entre el Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales, los ayuntamientos de Bilbao, Donostia- San Sebastián y Vitoria-Gasteiz y la sociedad civil.

Este modelo se concreta en el tercer Plan de Acción 2025-2028, con cuatro compromisos centrados en la iniciativa ciudadana en la elaboración normativa, la participación juvenil, la participación de la infancia y la adolescencia, y la evaluación de las políticas públicas.

EFICIENCIA

Aguirre ha puesto especial énfasis en la evaluación de las políticas públicas y en el diseño de un modelo compartido que permita conocer los resultados y el impacto de la acción pública, mejorar su eficacia y eficiencia y orientar las decisiones a las necesidades de la ciudadanía.

"Rendir cuentas no es únicamente explicar lo que hemos hecho, sino también explicar qué hemos conseguido, qué no ha funcionado y qué estamos dispuestos a cambiar para hacerlo mejor", ha afirmado.