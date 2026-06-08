Euskadi deja atrás el cuarto mayo más cálido desde 1970, con récords térmicos en varias comarcas costeras

Termómetro marca 36 grados en la Gran Vía de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha dejado atrás el cuarto mes de mayo más cálido desde 1970, con un largo episodio de calor durante el último tercio del mes y récords térmicos en varias comarcas costeras.

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha calificado el pasado mes de mayo como "muy cálido" en cuanto a las temperaturas y con una primera mitad del mes marcada por la inestabilidad, con varios episodios de tormentas. Así, en las zonas más afectadas por los chubascos, especialmente en puntos del oeste de Bizkaia y de Álava, el mes ha sido "muy húmedo", mientras que en otras zonas del este ha tendido a normal o seco.

En cuanto a la precipitación, los acumulados más altos, por encima de los 130 l/m2, se registraron en el nordeste de Gipuzkoa, en la frontera con Navarra (Eskas 167,4 mm, Añarbe 152 mm y Ereñozu 140,4 mm), así como en el oeste de Bizkaia, el entorno del Gran Bilbao y el litorial vizcaíno (Abusu 166 mm, Mungia 144 mm, Galdakao y Sangroniz 137.3 mm).

En contraste, los valores más bajos, por debajo de 50 l/m2, se localizaron sobre todo en Álava, especialmente en la Llanada Alavesa (Trebiño 43,8 mm, Alegría 45,6 mm y Etura 48,9 mm).

Las lluvias se concentraron principalmente en la primera mitad del mes, mientras que la segunda mitad fue mucho más seca, salvo algunas lluvias débiles en el este de Gipuzkoa el día 30. Entre los episodios más destacados figuran los chubascos tormentosos de los días 3, 8, 10 y 12, que afectaron especialmente a Bizkaia y Álava, con intensidades localmente fuertes, granizo pequeño y algunas afecciones puntuales.

MES MUY CÁLIDO

En relación con las temperaturas, mayo fue un mes muy cálido. La temperatura media del conjunto del territorio se situó en torno a 15,8 grados, unos 2 grados por encima del promedio 1991-2020, lo que convierte a mayo de 2026 en el cuarto más cálido de las series históricas desde 1970. En algunas comarcas costeras como Gernika-Bermeo, Markina-Ondarroa, Bajo Deba, Donostialdea y Bajo Bidasoa se habrían alcanzado incluso los valores más altos registrados para un mes de mayo.

El episodio más destacado fue el largo periodo de calor del último tercio del mes, iniciado a partir del día 21, con temperaturas más propias del verano. En la vertiente cantábrica las máximas superaron los 35 grados en varias jornadas, especialmente los días 22, 25, 26 y 27.

Destacan valores como Zizurkil 37,3 grados, Lasarte 36,7 grados, Zorrotza 36,4 grados, Mungia 36,3 grados, así como registros de hasta 38,5 grados en Gardea, 38 grados en Balmaseda o 37,8 grados en Berna durante los días más cálidos en el interior cantábrico.

También fueron muy destacadas las temperaturas mínimas, con noches tropicales en numerosas zonas de la vertiente cantábrica. El día 25 se registraron mínimas extraordinariamente altas cerca de la costa, como 25,4 grados en Higer, 24,8 grados en Santa Clara, 24,7 grados en Zarautz, 23,6 grados en Matxitxako y 23,3 grados en Behobia. En algunos casos se superaron récords mensuales e incluso valores absolutos de las respectivas series.

En cuanto a la meteorología adversa, durante mayo se emitieron 27 avisos amarillos: dos por precipitaciones persistentes, siete por precipitaciones intensas, dos por altura de ola para navegación, tres por temperaturas altas persistentes, ocho por temperaturas altas extremas y cinco por riesgo de incendios forestales. Además, se activaron dos alertas naranjas por temperaturas altas persistentes.