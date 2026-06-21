Euskadi eleva a alarma roja el aviso del lunes por temperaturas altas extremas que podrían llegar a los 40 grados

Sol en la costa vasca - EUROPA PRESS

BILBAO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará el lunes la alarma roja en Euskadi por temperaturas altas extremas desde las 12.00 hasta las 20.00 horas local, elevando la gravedad de la alerta naranja anterior decretada para la misma franja horaria.

Además, desde las 12.00 horas de este domingo y hasta las 20.00 horas, se activa la alerta naranja por temperaturas muy altas. Las máximas podrían rondar los 36 grados en la costa, los 39 grados en la zona cantábrica interior, los 37 grados en la zona de transición y los 38 grados en el eje del Ebro.

Precisamente, estas altas temperaturas han llevado a cancelar algunos actos culturales, deportivos y de otro índole previstos para este domingo en Euskadi. También se han tenido que tomar algunas medidas para mitigar los efectos del calor en el BEC de Barakaldo, que acoge la OPE de Osakidetza.

En concreto, durante toda esta jornada, con este aviso amarillo por temperaturas altas persistentes, las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno los 20/36 grados en la zona costera, los 19/39 grados en la zona cantábrica interior, los 17/37 grados en la zona de transición y los 20/38 grados en el eje del Ebro. Por otro lado, durante toda la jornada estará activada la alerta naranja por riesgo alto de incendios forestales en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.

LUNES

El lunes, las temperaturas máximas podrían rondar los 37 grados en la costa, 40 en la zona cantábrica interior, 39 en la zona de transición y 40 grados en el eje del ebro, de modo que se activará la alarma roja desde las 12.00 hasta las 20.00 horas.

Además, durante toda la jornada estarán activos el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales, por la intensidad del viento sur; y la alerta naranja por temperaturas altas persistentes.

MARTES

De cara al martes, como el lunes, estarán activos durante toda la jornada el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales, por la intensidad del viento sur; y la alerta naranja por temperaturas altas persistentes.

Además, de 12.00 a 20.00 horas, se activará la alerta naranja por temperaturas altas extremas. Podrían rondar los 35 grados en la costa, 39 en la zona cantábrica interior, 38 en la zona de transición y 39 grados en el eje del ebro.