Euskadi estará en alerta naranja este domingo por temperaturas muy altas que podrían rozar los 40 grados

Archivo - Termómetro marcando 40 grados en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este domingo la alerta naranja por temperaturas muy altas, que podrían rozar los 40 grados, y por riesgo alto de incendios debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Euskadi se encuentra este viernes bajo aviso amarillo por riesgo alto de incendio forestal en Álava debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.

Además, a las 16.00 horas y hasta las 22.00 horas se activará el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas. Se pueden superar los 15 l/m2 en una hora y se prevén chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes, especialmente en Bizkaia y Álava, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, de 60-100 km/h.

Por otro lado, durante toda la jornada de este sábado estará activado el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes. Según las previsiones, las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a los 17/33 grados en la zona de transición, los 19/34 grados en el eje del Ebro, los 19/27 grados en la zona costera y los 18/31 grados en la zona cantábrica interior.

Además, entre las 18.00 y las 24.00 horas se activará el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas que podrían superar los 15 l/m2 en una hora. Se prevén chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes, posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, de 70-100 km/h.

Asimismo, durante todo el sábado estará activado el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales es alto en Álava debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.

DOMINGO, ALERTA NARANJA

Este domingo, desde las 12.00 hasta las 20.00 horas, estará activada la alerta naranja por riesgo de temperaturas muy altas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 35 grados en la costa, los 39 grados en la zona cantábrica interior, los 37 grados en la zona de transición y los 37 grados en el eje del Ebro.

Durante toda la jornada de este domingo también estará activado el aviso amarillo por temperatuas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno los 20/35 grados en la zona costera, los 19/39 grados en la zona cantábrica interior, los 18/37 grados en la zona de transición y los 20/37 grados en el eje del Ebro.

Por otro lado, durante toda la jornada del domingo estará activada la alerta naranja por riesgo alto de incendios forestales en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.