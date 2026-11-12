Euskadi estará presente en Madrid Top Wine by Peñín con 108 vinos y txakolis del segmento de calidad

Archivo - Los vinos de Campo de Borja, Somontano y Calatayud representarán a Aragón en MADRID TOP WINE by Peñín - PEÑÍN - Archivo

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 108 vinos y txakolis del segmento de calidad del País Vasco, de los que casi uno de cada tres alcanza al menos 95 puntos de cien, estará presente en Madrid Top Wine by Peñín. El Salón, que se celebrará el 16 y 17 de noviembre en Madrid, presentará más de 1.400 vinos de más de 300 bodegas nacionales e internacionales.

El Salón de los Mejores Vinos inaugura una nueva etapa bajo el nombre de Madrid Top Wine by Peñín, que mantiene "su filosofía" de reunir a las mejores bodegas nacionales e internacionales y a los profesionales "con capacidad de compra y prescripción" en un encuentro de referencia para el sector vitivinícola.

A lo largo de sus 25 años de trayectoria, el Salón se ha consolidado como "una de las principales citas" profesionales del vino en España. En su nueva fase, iniciada este año, con el respaldo de la Comunidad de Madrid "y una propuesta renovada que amplía sus contenidos", incorpora nuevos espacios y refuerza su dimensión internacional.

La evolución sitúa a Madrid "como punto de encuentro para descubrir la diversidad y la calidad del panorama vitivinícola", según sus impulsores.

Los días 16 y 17 de noviembre, los profesionales podrán catar más de 1.400 vinos de más de 300 bodegas nacionales e internacionales, una selección que "reúne diferentes territorios, variedades, estilos y métodos de elaboración", integrada exclusivamente por vinos que han obtenido entre 90 y 100 puntos en la Guía Peñín 2027, lo que garantiza "un elevado nivel de calidad".

Euskadi estará representada en Madrid Top Wine by Peñín por 19 bodegas y 108 vinos y txakolis. 'Artuke La Condenada 2024', de Bodegas y Viñedos Artuke, encabeza la selección con 99 puntos.

ZONA DE PODIO

Al igual que en ediciones previas, los vinos más destacados contarán con una especial presencia en la Zona de Podio, que reunirá una selección de referencias excepcionales valoradas entre 95 y 100 puntos, además de los vinos distinguidos con las máximas puntuaciones de la Guía Peñín.

Entre las principales novedades de esta edición destaca el espacio institucional, con 32 bodegas de la D.O. Vinos de Madrid y el área dedicada a los microproductores, en el que participarán 15 bodegas, "con el objetivo de dar visibilidad a proyectos de pequeña escala".

En esta edición, participarán bodegas procedentes de Alemania, Argentina, Estados Unidos, Francia, Georgia y Portugal, que presentarán 80 referencias de 14 zonas productoras, que ofrecen a los profesionales "la oportunidad de descubrir vinos de diferentes procedencias y conocer otras realidades y estilos del panorama vitivinícola internacional".

Madrid Top Wine by Peñín contará con el patrocinio por Saverglass, empresa francesa especializada en la fabricación, personalización y decoración de botellas de vidrio de alta gama, y Tonnellerie J.M. Gonçalves, tonelería portuguesa especializada en la fabricación de barricas para algunas de las mejores bodegas del mundo.

La copa oficial del Salón será de la marca Riedel, proporcionada a través de Euroselecció, su importador en España. Por su parte, Pan de Olivo, empresa de panadería artesana ubicada en Jaén, ofrecerá a los profesionales asistentes la posibilidad de degustar sus productos.

El programa del Salón se completará con un programa de catas y actividades dirigido a los profesionales asistentes, "que permitirá profundizar en algunas de las denominaciones de origen, variedades de uva y elaboraciones más representativas del panorama vitivinícola".

La agenda del lunes 16 de noviembre incluirá siete actividades protagonizadas por los consejos reguladores de Rioja, Valencia, Campo de Borja, Cava, El Hierro y Terra Alta, además del grupo bodeguero Zamora Company.

El martes 17, el protagonismo correrá a cargo de los vinos madrileños, con la entrega del Premio a la Mejor Carta de Vinos de Madrid y la presentación de la Calificación de la Cosecha de la D.O. Vinos de Madrid.

La jornada incluirá una mesa redonda titulada 'Crear prestigio internacional con los mejores vinos españoles' moderada por el Master of Wine, Pedro Ballesteros, y en la que intervendrán Meritxell Juvé, consejera delegada de Juvé & Camps Prime Brands; Pedro Ruiz Aragoneses, CEO de Grupo Alma Carraovejas; Xandra Falcó, presidenta del Círculo Fortuny; e Inés Satrústegui, directora general de Peñín.

El evento, que se desarrollará en horario de 12.00 a 20.00 horas en Ifema, se dirige en exclusiva a los profesionales del sector, prensa y prescriptores.