Euskadi evitará que 36.000 toneladas acaben en vertedero con un nuevo decreto sobre escorias de incineración

Estos materiales dejarán de considerarse residuos siempre que cumplan unas condiciones ambientales y técnicas estrictas - IREKIA

VITORIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha publicado este viernes un nuevo decreto de escorias de incineración que permitirá evitar el envío a vertedero de 36.000 toneladas anuales y facilitará su aprovechamiento como recursos.

Hasta ahora, estos residuos terminaban depositándose en vertederos, pero con la entrada en vigor de este decreto, los residuos que quedan tras la incineración (escorias) podrán aprovecharse como materiales de construcción, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Estos materiales dejarán de considerarse residuos siempre que cumplan unas condiciones ambientales y técnicas estrictas, con controles, análisis y usos autorizados definidos en la propia norma.

A través de esta nueva regulación se pretende lograr una reducción del volumen de residuos enviados a vertedero, una menor extracción de recursos naturales, un mayor aprovechamiento de materiales, y avanzar en la contribución a los objetivos de reciclaje europeos.

MÉTODO SEGURO

Según ha señalado el Ejecutivo, los estudios realizados y la experiencia de otros países en los que esta medida ya está en marcha demuestran que reutilizar las escorias procedentes de la incineración de residuos domésticos y comerciales es seguro y, además, aporta beneficios para el medio ambiente.

La reutilización de estas escorias ayudará directamente a mejorar la gestión de residuos en Euskadi, pudiendo aumentar entre dos y cuatro puntos los niveles de reciclaje y valorización en los próximos años. Esto facilitará el cumplimiento de los objetivos europeos y reducirá la necesidad de recurrir al vertedero.

Este decreto sitúa a Euskadi en línea con los países europeos más avanzados en gestión de residuos, en los que la valorización segura de escorias ya es una práctica consolidada. La nueva regulación introduce controles ambientales y criterios técnicos equiparables a los estándares europeos, reforzando la seguridad y la trazabilidad de los materiales.

El viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, ha afirmado que con esta norma "estamos dejando de enterrar residuos para convertirlos en recursos útiles y reducir de forma significativa el vertido".

Según ha explicado, cada año, 36.000 toneladas de residuos dejarán de ir a vertedero, lo que permitirá reducir la ocupación de los vertederos y alargar su vida útil.

UN MODELO MÁS AVANZADO Y SOSTENIBLE

La reducción de vertido no es automática, ya que se logra gracias a un proceso concreto que introduce el decreto para que las escorias resultantes de la incineración puedan reutilizarse en condiciones seguras.

Para ello, el decreto establece un proceso claro en el que, en primer lugar, será necesario un proceso de tratamiento y control de las escorias, que incluye la separación de metales, trituración, maduración y clasificación, con controles ambientales y de calidad obligatorios.

En segundo lugar, tendrá que realizarse una verificación de seguridad. Las escorias solo podrán utilizarse si cumplen límites ambientales estrictos, para lo que tendrán que pasar análisis, trazabilidad y controles continuos, garantizando que no generan riesgos para el entorno ni la salud.

De esta manera, podrá otorgárseles un nuevo uso como material; es decir, una vez tratadas, las escorias se podrán usar como áridos secundarios en obras como carreteras, construcción, rellenos u hormigones, sustituyendo, así, materiales naturales. Derivado de todo ello, dejarán de depositarse en vertedero puesto que se aprovecharán miento como materiales, lo que contribuirá a la reducción de vertido de residuos.