Euskadi extiende hasta el lunes la alerta naranja por temperaturas muy altas

Una persona se refresca la mano en una fuente - Rocío Ruz - Europa Press

BILBAO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este domingo la alerta naranja por temperaturas muy altas, que podrían rozar los 40 grados, que repetirá el lunes ante la previsión de que se mantengan las altas temperaturas.

Además, este domingo también se activará la alerta naranja por riesgo alto de incendios debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, durante toda la jornada de este sábado estará activado el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes. Según las previsiones, las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a los 18/34 ºC en el eje del Ebro, sobre los 20/27 ºC en la zona costera y los 19/31 ºC en la zona cantábrica interior y los 15/33 ºC en la zona de transición.

Además, entre las 18.00 y las 24.00 horas se activará el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas que podrían superar los 15 l/m2 en una hora. Se prevén chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes, posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, de 70-100 km/h.

Asimismo, durante todo el sábado estará activado el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales es alto en Álava debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.

DOMINGO Y LUNES ALERTA NARANJA

Este domingo, desde las 12.00 hasta las 20.00 horas, estará activada la alerta naranja por riesgo de temperaturas muy altas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 35 grados en la costa, los 39 grados en la zona cantábrica interior, los 37 grados en la zona de transición y los 38 grados en el eje del Ebro.

Durante toda la jornada de este domingo también estará activado el aviso amarillo por temperatuas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno los 20/36 grados en la zona costera, los 19/39 grados en la zona cantábrica interior, los 18/37 grados en la zona de transición y los 20/37 grados en el eje del Ebro.

Por otro lado, durante toda la jornada del domingo estará activada la alerta naranja por riesgo alto de incendios forestales en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.

El lunes, de igual modo, se activará de 12.00 a 20.00 horas la alerta naranja por temperaturas muy altas, ya que las máximas podrían rondar los 35 ºC en la costa, los 39 ºC en la zona cantábrica interior, los 38 ºC en la zona de transición y los 39 ºC en el eje del Ebro.

Además, habrá un aviso amarillo durante toda la jornada por temperaturas altas persistentes, ya que las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno los 21/35 ºC en la zona costera, los 20/39 ºC en la zona cantábrica interior, los 19/38 ºC en la zona de transición y los 21/39 ºC en el eje del Ebro; y el aviso amarillo por riesgo de incendio forestal.