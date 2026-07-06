Euskadi extiende hasta este martes la alerta naranja por temperaturas muy altas de hasta 38 grados

Archivo - Termómetro en Bilbao marcando 37 grados - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi está este lunes en alerta naranja por temperaturas muy altas que podrían alcanzar los 38 grados, situación que se mantendrá también este martes, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantiene activada este lunes, entre las 12.00 y las 20.00 horas, la alerta naranja por riesgo de temperaturas muy altas. Según las previsiones, las temperaturas máximas podrían rondar los 38 ºC en la zona cantábrica interior y el eje del Ebro y los 37 ºC en la zona de transición. Además, entre las 12.00 y las 18.00 estará activado el aviso amarillo por temperaturas que podrían rondar lo 33 ºC en el litoral.

Además, este martes se volverá a activar la alerta naranja por riesgo de temperaturas muy altas desde las 12.00 hasta las 20.00 horas, cuando las temperaturas máximas podrían rondar los 37 ºC en la zona de transición y los 38 ºC en el eje del Ebro.

Asimismo, desde las 12.00 hasta las 18.00 horas estará activado el aviso amarillo por temperaturas máximas que podrían rondar los 33 ºC en la zona cantábrica interior y los 26 ºC en la zona costera.

Para este miércoles se activará el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas, desde las 12.00 hasta las 18.00 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 37 ºC en eje del Ebro y los 35 ºC en la zona de transición. Por su parte, las temperaturas máximas podrían rondar los 26 ºC en la zona costera y los 30 ºC en la zona cantábrica interior.