Euskadi extiende hasta este sábado el aviso amarillo por temperaturas altas, que podrían alcanzar los 35 grados

Archivo - Termómetro en Bilbao marca 36 grados - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha extendido hasta este sábado el aviso amarillo por temperaturas muy altas, de hasta 35 grados, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Hasta la 20.00 horas de este jueves se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas. Según las previsiones, las temperaturas máximas podrían rondar los 35 grados en la zona cantábrica interior y en la zona de transición, y los 36 grados en el Eje del Ebro. Por su parte, en la costa las temperaturas máximas podrían rondar los 29 grados.

Durante la tarde el viento norte se irá extendiendo hacia el interior, bajando las temperaturas a partir de las 16.00-17.00 horas en la zona cantábrica interior, las 18.00-19.00 horas en la zona de transición y a partir de las 20.00 horas en el eje del Ebro.

Además, este jueves, las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 18/35 grados en la zona cantábrica interior, los 16/35 grados en la zona de transición, los 20/36 grados en el eje del Ebro y podrían rondar los 17/29 grados en la zona costera.

Asimismo, durante toda la jornada de este jueves estará activado el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales en Álava y relativamente alto en Gipuzkoa y en Bizkaia, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.

Durante todo el viernes también se activará el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales alto en Álava debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.

Además, toda la jornada de este sábado estará activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a los 18/34 grados en el eje del Ebro y podrían rondar los 19/27 grados en la zona costera, 18/31 grados en la zona cantábrica interior y los 16/33 grados en la zona de transición.

Durante la jornada de este jueves se han registrado temperaturas mínimas de 17 grados en la zona costera, de 18 grados en la zona cantábrica interior, de 16 grados en la zona de transición y de 20 grados en el eje del Ebro.