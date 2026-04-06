Euskadi gana 5.003 afiliados a la Seguridad Social en marzo y alcanza los 1.033.410 cotizantes

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BILBAO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de marzo 1.033.410 afiliados a la Seguridad Social, 5.003 más que el mes anterior (+0,49%), según los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca se ha incrementado en 10.971 trabajadores respecto a marzo de 2025 (+1,07%).

En ambos casos, el incremento de los afiliados se situó por debajo de la media estatal, que aumentó un 0,98% respecto a febrero y un 2,46% en comparación con el pasado año.

(Habrá ampliación)