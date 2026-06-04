Euskadi muestra sus avances en vehículo autónomo ante diez ciudades europeas

VITORIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Mobility LAB Vitoria-Gasteiz, junto al Campus de Vitoria-Gasteiz del Parque Tecnológico de Euskadi, ha acogido una reunión del grupo de trabajo de Movilidad Inteligente y Sistemas de Tráfico de POLIS, la red de ciudades y regiones europeas en cooperación por soluciones innovadoras de transporte, en la que Euskadi ha mostrado sus avances en vehículo autónomo ante diez ciudades europeas.
Al evento, celebrado en Miñano (Álava), ha acudido una delegación proveniente de Bruselas (Bélgica), Viborg (Dinamarca), Madrid y Bilbao (España), Reggio Emilia (Italia), Haarlem y Groningen (Países Bajos), Londres (Reino Unido) y Estocolmo y Gotemburgo (Suecia), según ha informado la Fundación Mobility LAB en un comunicado.
Mobility LAB ha desarrollado uno de los ejemplos de vehículo conectado, autónomo y limpio. Se trata del primer caso de uso que permitió a la entidad certificar su Espacio de Datos, denominado MOVDATA, por IDSA en 2024.
Las personas asistentes han podido conocer la plataforma física de un coche autónomo que Mobility LAB ha cedido a CIFP Mendizabala, en la que colabora junto a Mondragon Unibertsitatea. El proyecto, denominado 'Autonomous Campus', permite al alumnado trabajar con telemetría de vehículos en tiempo real, en vez de con simulaciones.
Las previsiones apuntan a que el proyecto podrá estar terminado dentro de un año y se pilotará en el espacio de experimentación de vehículo conectado, autónomo y limpio.
También se ha podido conocer uno de los vehículos sensorizados que actualmente BasqueCCAM está utilizando en pilotos urbanos, interurbanos y rurales. Además, las personas asistentes han visto en funcionamiento el vehículo autónomo que Masermic ha desarrollado junto a Tecnalia, un buggy autónomo operativo.
Todas las demostraciones se han realizado en el Parking E6 del Campus de Vitoria-Gasteiz del Parque Tecnológico de Euskadi, uno de los ocho espacios de experimentación con los que cuenta Mobility LAB para analizar soluciones innovadoras de movilidad y transporte.