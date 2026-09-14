Euskadi, Navarra y Nueva Aquitania lanzan el Observatorio de Innovación y Sostenibilidad Empresarial - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, Navarra y Nueva Aquitania han lanzado el Observatorio de Innovación y Sostenibilidad Empresarial (OISE), una nueva infraestructura compartida de conocimiento e inteligencia territorial destinada a reforzar la competitividad empresarial y mejorar la toma de decisiones de las instituciones, empresas y ciudadanía de la Eurorregión.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno Vasco, reúne a instituciones públicas, universidades y organismos estadísticos de los tres territorios que aportarán capacidades específicas en materia de impulso institucional, tratamiento estadístico, investigación aplicada, innovación, transferencia de conocimiento y conexión con el tejido empresarial.

Durante la presentación institucional, celebrada en San Sebastián, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha destacado que las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales "obligan a conocer mejor la realidad de nuestras empresas para anticiparnos a los cambios que están transformando nuestra economía y tomar así las mejores decisiones y construir un futuro común".

"Esta herramienta permitirá disponer de información homogénea, comparable y útil para anticipar tendencias, identificar oportunidades y orientar mejor tanto las políticas públicas como las decisiones empresariales", ha explicado.

Así, ha recordado que Euskadi, Navarra y Nueva Aquitania comparten un espacio económico "estrechamente conectado" y ha apuntado que las conexiones comerciales entre los tres territorios "se traducen en miles de millones de euros, lo que demuestra que la realidad económica ya funciona a escala eurorregional".

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Presidencia e Igualdad de Navarra, Javier Remírez, ha defendido que "Europa también se construye desde los territorios" y ha reivindicado una cooperación transfronteriza "útil, estable y orientada a resultados".

Asimismo, ha advertido que "frente a los discursos de repliegue y de fronteras, proyectos como este demuestran que cooperar nos hace más fuertes" porque "los desafíos globales no pueden afrontarse desde una mirada exclusivamente local". Remírez ha destacado el carácter "abierto, europeísta, innovador de Navarra, acostumbrada a construir desde el acuerdo y la colaboración".

Sobre el OISE, ha destacado que "si queremos pensar como Eurorregión, debemos medirnos como Eurorregión", y ha defendido que "competitividad y sostenibilidad no son conceptos rivales, como tampoco lo son el crecimiento económico y la cohesión social", por lo que apuesta por que las transformaciones en marcha "generen más oportunidades y no nuevas brechas".

"REFERENTE EUROPEO"

En este sentido, el vicepresidente de Investigación de la Universidad de Pau y de los Países del Adour, Frédéric Marias, ha defendido que "OISE permitirá convertir la frontera en un espacio de innovación y generación de conocimiento compartido".

Según ha explicado, el observatorio impulsará la creación de indicadores y herramientas comunes que ofrecerán "una visión más precisa y comparable" de la realidad empresarial de Euskadi, Navarra y Nueva Aquitania, facilitando la toma de decisiones y la identificación de nuevas oportunidades de desarrollo.

Marias ha defendido, además, que el valor de OISE reside no solo en los datos que recopilará, sino en su capacidad para transformarlos en conocimiento útil para el territorio. En este sentido, ha subrayado que el proyecto aspira a convertirse en un "referente" de cooperación científica y territorial, "reproducible en otros territorios europeos".

Por su parte, Lander Beloki, decano de la Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea y director de Mondragon Ikerketa Kudeaketan, considera que "este observatorio es un buen ejemplo de cómo conectar universidad, instituciones y territorio para generar conocimiento útil y transferirlo tanto a las empresas como a las políticas públicas, contribuyendo a una transformación económica más competitiva, innovadora y sostenible".

El nuevo observatorio permitirá integrar, analizar y difundir información homogénea y comparable sobre innovación, sostenibilidad y comportamiento empresarial. El proyecto desarrollará indicadores comunes, análisis, boletines, informes, visualizaciones y un índice de madurez empresarial, con el objetivo de convertir los datos en conocimiento útil para las instituciones y las empresas.

Euskadi, Navarra y Nueva Aquitania conforman un espacio económico estrechamente conectado que comparte retos como la transformación digital y sostenible, la mejora de la competitividad y la atracción de talento. Sin embargo, hasta ahora los tres territorios no disponían de una herramienta común que permitiera analizar conjuntamente su tejido empresarial con una metodología compartida.

El Observatorio de Innovación y Sostenibilidad Empresarial se constituye como una estructura descentralizada, que funcionará de forma 100% virtual y sin sede física ni personal propio. Operará bajo un modelo colaborativo en red, gestionando la recogida y análisis de datos de manera estrictamente telemática, basándose en la colaboración digital y el intercambio telemático de datos entre las entidades participantes.

Este proyecto, desarrollado en el marco del programa europeo POCTEFA (Programa Europeo de Cooperación Transfronteriza que fomenta el desarrollo sostenible en la zona fronteriza entre España, Francia y Andorra), cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros y permitirá crear una infraestructura compartida de conocimiento e inteligencia territorial.

El Observatorio de Innovación y Sostenibilidad Empresarial contribuirá a diseñar políticas económicas, industriales, de empleo y formación más ajustadas a la realidad del tejido productivo y facilitará a las empresas, especialmente a las pymes, el acceso a la información estratégica para afrontar con mayores garantías los procesos de transformación digital y sostenible. Asimismo, ayudará a identificar nuevas oportunidades de crecimiento y cooperación.

Este observatorio creará una base de datos armonizada de los tres territorios que permita analizar la realidad empresarial de la Eurorregión. Para ello, las instituciones participantes identificarán y organizarán la información disponible, desarrollarán indicadores e índices comparables y pondrán los resultados a disposición de empresas, administraciones y ciudadanía a través de la web oise-observatory.eu.

El proyecto tendrá también una repercusión sobre el empleo y el bienestar de la ciudadanía. Una mejor conexión entre la formación, las políticas de empleo y las necesidades del tejido productivo puede favorecer la aparición de nuevas oportunidades económicas y laborales, mejorar la competitividad y reforzar la cohesión territorial.

"OISE no es un proyecto pensado únicamente para especialistas. Es una herramienta que debe conectar las políticas públicas con las necesidades de las empresas y con las expectativas de las personas", ha subrayado el vicelehendakari.