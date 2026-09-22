Euskadi participará este miércoles por primera vez en el Grupo de Alto Nivel sobre Fiscalidad del Ecofin

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VITORIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones vascas participarán este próximo miércoles, por primera vez, en una reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Fiscalidad del Ecofin, el órgano de decisión de la Unión Europea para temas económicos.

La participación de Euskadi en este foro, que se celebrará en Paris, ha sido dada a conocer por la portavoz del Ejecutivo vasco y consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes.

Ubarretxena ha afirmado que la participación de las instituciones vascas en este grupo de trabajo del Ecofin "ha sido fruto del trabajo desarrollado en la Comisión Mixta del Concierto Económico".

La presencia de Euskadi en este foro --ha añadido la portavoz-- "dará voz" a las instituciones vascas "allí donde se debaten las normas europeas que después deberán aplicar nuestras haciendas forales".

De esa forma, ha subrayado que este es "un avance fundamental en el reconocimiento de nuestro autogobierno financiero y en la capacidad de defender nuestros intereses en los foros fiscales internacionales".