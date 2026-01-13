Euskadi participará por primera vez en el Foro de Davos en el que Pradales defenderá su "fiabilidad y competitividad"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales - ENDIKA PORTILLO - Archivo

VITORIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, viajará los próximos días 21, 22 y 23 de enero a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial de Davos, en el que Euskadi estará presente por primera vez. En este foro, "del más alto nivel económico" en el ámbito internacional, Pradales defenderá "la fiabilidad y competitividad" de Euskadi, que ofrece "una prima de estabilidad" y cuenta con un régimen fiscal propio "que garantiza seguridad jurídica" y previsibilidad a largo plazo para inversores y para empresas".

Según ha informado tras la reunión del Consejo de Gobierno la portavoz del Ejecutivo vasco, Maria Ubarretxena, el de Davos es el foro "de más alto nivel económico y empresarial independiente a nivel internacional", que cada año convoca a destacados líderes mundiales de la política, la empresa y la cultura, y celebra su edición número 56 bajo el lema 'Espíritu de Diálogo'.

En esta ocasión, contará con la presencia de entre 2.500 y 3.000 participantes procedentes de cerca de 130 países. "Acudir al Foro Económico de Davos es una oportunidad inigualable para nuestro país, ya que se van a tratar cuestiones que nos afectan directamente. La gobernanza económica mundial, la geopolítica, la sostenibilidad, la transformación económica o la cohesión social, son temas que se van a abordar", ha asegurado.

Ubarretxena ha subrayado que "Davos no es solamente un foro, es una ocasión de intercambio diplomático mundial para el posicionamiento estratégico y el establecimiento de agendas entre numerosos actores". "En este contexto, aunque Davos se ha relacionado siempre con estados reconocidos, cada vez tienen mayor presencia naciones sin estado como Euskadi, debido a sus competencias directas en ámbitos como el desarrollo político, económico o industrial, la transición energética, las políticas de innovación o atracción del talento, la cohesión social o la resiliencia territorial", ha destacado.

Tras apuntar que es la primera vez que un Lehendakari participa en este encuentro de primer nivel mundial, ha precisado que el viaje responde al objetivo "de estar en todas las mesas y foros donde se tomen decisiones relevantes para Euskadi", tal como siempre ha defendido Imanol Pradales.

Por ello, la portavoz del Gobierno Vasco ha asegurado que se trata de una "una oportunidad perfecta para hacer realidad ese objetivo". "Insistimos en la importancia de estar allí, donde se estén debatiendo temas que nos afectan directamente en términos de desarrollo económico y de desarrollo social", ha añadido.

La agenda definitiva de la delegación vasca, que encabezará Pradales, se cerrará en los próximos días, y su pretensión es "proyectar Euskadi como un territorio fiable, competitivo y alineado con los grandes consensos internacionales".

ESTABILIDAD Y UN RÉGIMEN FISCAL PROPIO

"En este marco, el Lehendakari defenderá, por ejemplo, que Euskadi ofrece una prima de estabilidad en el escenario global, un régimen fiscal propio que garantiza seguridad jurídica y previsibilidad a largo plazo para inversores y para empresas", ha afirmado Maria Ubarretxena.

A su juicio, estos elementos, entre otros, "posicionan a Euskadi como un territorio claramente diferenciable en el escenario internacional, una diferenciación que constituye en sí misma un activo de competitividad para atraer inversión, talento y proyectos estratégicos".

Por ello, están previstas reuniones de altos funcionarios de Naciones Unidas y la celebración de un evento propio en el que la ONU presentará a Euskadi como "un territorio de referencia en la implementación de la Agenda 2030".

Ubarretxena ha remarcado que este viaje "marca un paso más en la estrategia de proyección internacional de Euskadi y en su presencia en los principales espacios de decisión global".