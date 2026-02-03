Euskadi pierde 12.417 afiliados a la Seguridad Social en enero y se sitúa en 1.024.387 cotizantes

Archivo - Gente en Bilbao - MITXI - Archivo

BILBAO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de enero 1.024.387 afiliados a la Seguridad Social, 12.417 menos que el mes anterior (-1,20%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma Vasca se ha incrementado en 9.881 trabajadores respecto a enero de 2025, un 0,97% más.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha registrado un descenso de la afiliación del 1,24% en términos mensuales en enero, con 270.782 afiliados menos, mientras que ha anotado un crecimiento del 2,26% en la variación interanual, lo que supone 477.818 cotizantes más, con lo que alcanza los 21.573.632 afiliados.

