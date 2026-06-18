Archivo - Un niño llena una botella de agua en una fuente - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euskadi se prepara frente al calor con cerca de medio millar de refugios climáticos en todo el territorio. Más de un millón de personas podrán acceder a espacios públicos municipales donde protegerse de las olas de calor.

La red de refugios climáticos de Euskadi ha identificado 488 refugios en once municipios, y la sociedad pública Ihobe ha publicado una guía para ayudar a los ayuntamientos a identificar, crear y difundir sus redes de refugios.

Según han informado Ihobe y el Ejecutivo vasco en un comunicado, ante el constante aumento de las temperaturas, Euskadi está adoptando medidas concretas de adaptación al cambio climático para proteger a la ciudadanía de uno de los impactos más visibles y crecientes del calentamiento global como son las olas de calor.

En la actualidad, once municipios vascos cuentan ya con una red de refugios climáticos, que suma 488 espacios y beneficia a más de un millón de personas, cerca de la mitad de la población de Euskadi. Se trata de los municipios de Amurrio y Vitoria-Gasteiz, en Álava; Barakaldo, Bilbao y Gernika, en Bizkaia; y Bergara, Donostia-San Sebastián, Hernani, Irún, Pasaia, y Tolosa en Gipuzkoa.

Se trata de una red en expansión que aprovecha equipamientos y espacios urbanos ya existentes para dar respuesta a un riesgo climático cada vez más frecuente. En este contexto, la creación de una red de refugios climáticos se está revelando una medida de adaptación altamente eficaz en el territorio porque permite a la población disponer de espacios conocidos, seguros y confortables durante los episodios de altas temperaturas.

Ihobe constata que el aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de episodios de calor extremo son una realidad en Euskadi. Los escenarios climáticos apuntan a que, en las próximas décadas, el número de días con temperaturas superiores a los 35ºC se multiplicará en todo el territorio, "lo que supone un riesgo creciente para la salud, especialmente para las personas más vulnerables (personas mayores, infancia, personas con enfermedades crónicas o en situación de pobreza energética).

En Bizkaia y Gipuzkoa, pasará de ser de 3 ó 4 días al año a entre 16 y 17 días a final de siglo; y en Álava-Araba de aproximadamente 4 días a superar más de 20 días al año.

De acuerdo con el primer informe del "Estado del Clima en Euskadi" presentado por el Gobierno Vasco el pasado año, desde 1970 la temperatura en Euskadi ha aumentado 0,3°C por década y se aprecia un aumento en la frecuencia y duración de las olas de calor. El número de días de olas de calor se ha duplicado, pasando de 4 días en el periodo 1970-2000, a casi 9 en el periodo 2014-2023.

Los refugios climáticos son lugares a los que cualquier persona puede acudir cuando hace mucho calor para protegerse y recuperarse de los efectos negativos que el calor tiene para la salud, como por ejemplo bibliotecas, centros cívicos con climatización, parques con sombra y arbolado o plazas con zonas verdes y fuentes.

Son espacios distribuidos por los barrios, pensados para proteger especialmente a personas vulnerables, mayores, niños y niñas o personas con problemas de salud. El objetivo de esta red no es crear nuevos espacios, sino adaptar y poner en valor los ya existentes en momentos de temperaturas excepcionales para cuidar de la población.

APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES

El Gobierno Vasco, a través de su sociedad pública Ihobe, con el objetivo de apoyar a las entidades locales en el diseño y puesta en marcha de estos espacios de protección contra el calor, ha publicado la guía "Red de refugios climáticos de Euskadi 2026. Criterios técnicos para entidades locales", elaborada a partir de experiencias ya implementadas en los municipios vascos.

Además, a esta guía se le suma la creación de un distintivo común de "Refugios Climáticos de Euskadi", para identificar los refugios climáticos, de manera que cualquier persona pueda reconocerlos fácilmente en cualquier municipio de Euskadi.

Tanto la guía como el distintivo permitirán señalizar espacios que se activan como refugios climáticos durante eventos de altas temperaturas, elaborando mapas informativos y diseñando itinerarios urbanos que permitan a la ciudadanía desplazarse evitando las zonas de mayor exposición al calor.

La creación de una red de refugios climáticos pone de relieve "el papel clave" de los ayuntamientos en la acción frente al cambio climático, ya que son estas administraciones públicas las que identifican los espacios que pueden funcionar como refugio frente al calor, incorporan criterios climáticos en la planificación urbana, refuerzan la resiliencia de los barrios y promueven una mayor equidad climática.

CIUDADES MÁS HABITABLES

Ihobe explica que en Euskadi el impacto del aumento de temperaturas "ya se refleja en indicadores de mortalidad, y refuerza la necesidad de consolidar medidas de prevención y adaptación a escala local, como son los refugios climáticos".

Esta iniciativa contribuye a reducir los riesgos asociados "al calor extremo, uno de los fenómenos climáticos que más mortalidad genera en Europa durante el verano, al tiempo que mejora la habitabilidad de pueblos y ciudades".

Tal como destaca, los refugios climáticos son una estrategia de adaptación al cambio climático, efectiva y económica, que ayuda a la población a protegerse en eventos de calor extremo, ya que se fomenta el uso de espacios ya existentes accesibles y refrigerados, que se acondicionan como refugios climáticos en condiciones de altas temperaturas.

Por ello, considera que, "con medidas sencillas, eficaces y de bajo coste", Gobierno Vasco y los municipios de Euskadi están creando un modelo de adaptación práctico, cercano y centrado en las personas.