Euskadi presenta las últimas innovaciones tecnológicas de sus startups en 4YFN del Mobile World Congress Barcelona - SPRI

SAN SEBASTIÁN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Euskadi participa esta semana en 'Four Years From Now' (4YFN), el evento internacional de referencia para startups que se celebra en el marco del Mobile World Congress Barcelona. Con el apoyo del Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales, una selección de 12 startups de los tres territorios exponen sus soluciones innovadoras en sectores como la salud, la ciberseguridad, industria y sostenibilidad.

Bajo el lema 'Startup Innovation Land', Euskadi-Basque Country presenta en 4YFN una muestra de los resultados de su modelo de colaboración público-privada orientado a la creación y crecimiento de proyectos empresariales innovadores, así como a su proyección internacional.

Las personas asistentes pueden visitar el stand de Euskadi - Basque Country y conocer un ecosistema que integra a más de 900 empresas de base tecnológica e innovadora, junto a una amplia red de centros de investigación, agentes financieros y entidades de apoyo institucional.

En el marco del evento, el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales han presentado sus iniciativas de ayudas al emprendimiento y la innovación, entre ellas, Basque Tek Ventures, que promueve la creación de startups 'Deep Tech' en el País Vasco y la plataforma de innovación abierta BIND. Además, el stand de Euskadi-Basque Country cuenta con los 'pitch' de 16 startups vascas y otras nueve representan a Euskadi en el escenario oficial de 4YFN.

Por parte de las instituciones han acompañado a las startups en sus reuniones de trabajo Ane Miren de Ariño, directora de Emprendimiento e Internacionalización del Gobierno Vasco; Ander Larrinaga, director de Desarrollo Económico e Innovación de la Diputación Foral de Álava; Ander Muñoz, director de Iniciativas Estratégicas de Beaz; Amaia Arregi, directora general de Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa; Ekain Laka, coordinador de Nodos y Atracción de Beaz; Koldo Peciña, director general de Proyectos Estratégicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Olatz Goitia, directora general de Beaz.

TRES TERRITORIOS

Representando a Álava han acudido The Pulse, startup que desarrolla soluciones digitales de bienestar psicosocial para lugares de trabajo y ámbito educacional; Vyne, especializada en el empleo de tecnología e IA para la selección de personal y búsqueda de talento; Fitwoody, aplicación fitness que extrae datos de pulseras de actividad para analizar el movimiento diario, los entrenamientos, el sueño y otros indicadores metabólicos del usuario, y Kimaiwi, que desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial y 'blockchain' para el sector turístico.

Desde Bizkaia han participado Baisma, startup de sostenibilidad especializada en acompañar empresas, instituciones y regiones en la adopción de modelos circulares, regenerativos y descarbonizados; Nymiz, expertos en software de anonimización y redacción de datos impulsado por inteligencia artificial y que garantiza la privacidad de los datos; QCentroid, que desarrolla una plataforma para la adopción, integración y escalabilidad de la computación cuántica en entornos empresariales reales, y SamiraDTX, startup que facilita el acceso a terapias digitales innovadoras que mejoran la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas.

Entre las procedentes de Gipuzkoa están Safeloc, especializada en soluciones de seguridad y productividad para la localización en tiempo real de activos en planta y la optimización de procesos industriales; Nutrenaissance, que integra el conocimiento científico en áreas como la nutrición, actividad física y salud para crear una herramienta personalizada de nutrición y salud; Acuratio, diseñadora de una plataforma de inteligencia artificial para entrenar redes neuronales manteniendo la seguridad de la información, y Scott & Irwin, el estudio de innovación digital que ayuda a marcas y empresas a desarrollar productos y procesos interactivos.