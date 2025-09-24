Euskadi presentará su modelo cultural y de desarrollo sostenible en la conferencia mundial 'Mondiacult 2025'

Esta Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales, se celebrará en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2025 - GOBIERNO VASCO

VITORIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, representará a Euskadi en 'Mondiacult 2025', la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, que se celebrará en Barcelona a lo largo de los próximos días.

Euskadi participará en el foro global para aportar su modelo de desarrollo humano sostenible, del que el Gobierno Vasco ha destacado, a través de un comunicado, que "ha permitido alcanzar altos niveles de bienestar social, económico y medioambiental, situando la cultura y la identidad en el centro de las políticas públicas.

Bengoetxea intervendrá en la sesión plenaria internacional 'Why We Need a Culture Goal Now' (27 de septiembre), en la que defenderá la inclusión de la cultura como Objetivo de Desarrollo Sostenible en la agenda global posterior a 2030.

En este marco, presentará el Objetivo 18, iniciativa pionera del Gobierno Vasco dedicada a la diversidad cultural y lingüística, desarrollada junto a UN Etxea, agentes sociales e instituciones.

Con su presencia en 'Mondiacult 2025', Euskadi pretende reforzar su proyección internacional y su compromiso con una cultura entendida como motor de cohesión social, equidad y sostenibilidad.

Esta Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales, se celebrará en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2025. Más de cien responsables de cultura, líderes y agentes internacionales se reunirán para definir la agenda global de la cultura y ratificar su compromiso con ella.

En esta edición se debatirán tendencias, desafíos y oportunidades del sector cultural, así como los avances logrados desde la última edición en 2022, que reconoció la cultura como un "bien público mundial". Para respaldar estos esfuerzos, la UNESCO presentará el primer Informe Mundial sobre Políticas Culturales, evaluando los efectos de la cultura en todas las dimensiones del desarrollo.