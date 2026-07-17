Euskadi registra 19 picaduras de carabela portuguesa entre lunes y jueves, con tres traslados a centro médico

Archivo - Carabela portuguesa (Physalia physalis) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha contabilizado 19 picaduras de carabela portuguesa desde este lunes, día 13, y hasta este jueves. De las personas afectadas, tres requirieron un traslado a centro sanitario.

Según ha precisado Salud, el pasado lunes, 13 de julio, se notificaron avistamientos de carabela portuguesa en las playas de Azkorri-Gorrondatxe (Getxo), Barinatxe- Solandotes (Getxo-Sopela) y Arrietara-Atxabiribil (Sopela); y un caso de picadura en la playa de Getaria y dos en Ondarreta (San Sebastian). Una de las personas afectadas en San-Sebastián requirió atención médica.

El martes se notificaron avistamientos de carabelas en las playas de La Arena (Muskiz-Zierbena), Azkorri-Gorrondatxe (Getxo), Barinatxe- Solandotes (Getxo-Sopela), Arrietara-Atxabiribil (Sopela) y Armintza (Lemoiz). Además, se produjo un caso de picadura en la playa de Barinatxe-Solandotes (Getxo-Sopela), otro en Arrietara-Atxabiribil (Sopela), otro Barrika y otro Zarautz.

El miércoles se avistaron carabelas portuguesas en las playas de La Arena (Muskiz-Zierbena), Plentzia, Gorliz, Ereaga (Getxo), Arrigunaga (Getxo), Laga (Ibarrangelu), Arriatera-Atxabiribil (Sopela), Barinatxe-Solandotes(Getxo-Sopela), Armintza (Lemoiz) y Ogella (Ispaster). Además, tuvieron lugar dos casos de picaduras leves en la playa de Ogella (Ispaster) y uno en la playa de Santiago (Zumaia).

Por último, el jueves, se notificaron avistamientos de carabelas portuguesas en las playas de Laga (Ibarrangelu), Arrigunaga (Getxo), Gorliz, Barinatxe-Solandotes (Getxo-Sopela), Arriatera-Atxabilibil (Sopela), Bakio, Plentzia, Itzurun (Zumaia) y Antilla (Orio).

También se produjeron dos picaduras leves en Gorliz (Astondo), una en Barinatxe-Solandotes, una en Bakio, una en Plentzia, una en Itzurun (Zumaia), Zarautz, La Concha (San Sebastian) y Arrigunaga (Getxo), precisando esta última traslado a centro sanitario.

Salud ha recordado que, a través de su Dirección de Salud Pública, dispone de un protocolo de actuación ante la aparición de medusas y, concretamente, ante la aparición de la carabela portuguesa, especialmente para informar a la ciudadanía y prevenir posibles incidencias.

En concreto, ha explicado que los servicios de salvamento y socorrismo informan a Salud Pública mediante aviso a SOS Deiak del avistamiento de las medusas y las medidas van desde la colocación de la bandera amarilla, junto a la bandera con el logotipo medusas y aviso por megafonía de que se ha avistado carabela portuguesa en la zona de baño y por ello se solicita que se extremen la prudencia al bañarse.

También se puede llegar a decidir la prohibición de baño con la colocación de la bandera roja junto a la bandera con el logotipo medusas y la difusión por megafonía del mensaje "se han avistado medusas peligrosas en la playa por lo que el baño está prohibido".

En general, se recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas y no tocarlas, aunque estén en la arena. En caso de picadura, se aconseja acudir rápidamente al puesto de socorro, no rascarse ni frotar la zona, limpiarla con agua de mar, y quitar los restos con una pinza, además de aplicar frío o hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos.