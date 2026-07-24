Euskadi registra 27 picaduras de carabela portuguesa entre el lunes y el jueves, con un traslado a centro sanitario

Archivo - Carabela portuguesa (Physalia physalis) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

Euskadi ha contabilizado, desde el lunes hasta el jueves de esta semana, un total de 27 casos de picadura de carabela portuguesa en diversos arenales de la costa vasca. De ellas, una persona tuvo que ser trasladada a un centro de salud por la picadura sufrida el lunes en el Puerto de Donostia.

Según ha informado el Departamento de Salud, el lunes, día 20, se notificaron avistamientos de carabela portuguesa en las playas de La Arena (Muskiz-Zierbena), Ereaga (Getxo), Azkorri-Gorrondatxe (Getxo), Arrigunaga (Getxo), Barinatxe-Solandotes (Getxo-Sopela), Arrietara-Atxabiribil (Sopela), Laga (Ibarrangelu), Laidatxu (Mundaka), Laida (Ibarrangelu), Toña (Sukarrieta), Karraspio (Mendexa), Aritzatxu (Bermeo), Isuntza (Lekeitio), Puerto de Donostia (Donostia), Zarautz (Zarautz) y Zumaia (Zumaia).

Además, se produjeron casos de picadura en las playas de La Arena (Muskiz-Zierbena), Ereaga (Getxo), Azkorri-Gorrondatxe (Getxo), Barinatxe- Solandotes (Getxo-Sopela), Arrietara-Atxabiribil (Sopela), Laga (Ibarrangelu), Laida (Ibarrangelu), Toña (Sukarrieta), Karraspio (Mendexa), Isuntza (Lekeitio), Puerto de Donostia (Donostia), Zarautz (Zarautz) y Zumaia (Zumaia).

El martes, 21 de julio, se notificaron avistamientos en las playas de Ereaga (Getxo), Azkorri-Gorrondatxe (Getxo), Barinatxe- Solandotes (Getxo-Sopela), Arrietara-Atxabiribil (Sopela), Laga (Ibarrangelu), Laidatxu (Mundaka), Laida (Ibarrangelu), Karraspio (Mendexa), Isuntza (Lekeitio), Armintza (Lemoiz), Ea, Ondarreta (Donostia) y Kontxa (Donostia).

Además, se produjeron picaduras en Azkorri-Gorrondatxe (Getxo), Barinatxe-Solandotes (Getxo-Sopela), Arrietara-Atxabiribil (Sopela), Laga (Ibarrangelu), Laida (Ibarrangelu) y Kontxa (Donostia).

El miércoles, 22 de julio, se avistaron carabelas portuguesas en las playas de La Arena (Muskiz-Zierbena), Azkorri-Gorrondatxe (Getxo), Barinatxe-Solandotes (Getxo-Sopela), Arrietara-Atxabiribil (Sopela), Isuntza (Lekeitio), Laga (Ibarrangelu), Laida (Ibarrangelu), Armintza (Lemoiz) y Bakio (Bakio).

Esa jornada se notificaron picaduras en La Arena (Muskiz-Zierbena), Barinatxe- Solandotes (Getxo-Sopela), Arrietara-Atxabiribil (Sopela) y Laga (Ibarrangelu).

Por último, el jueves se notificaron avistamientos de carabela portuguesa en las playas de La Arena (Muskiz-Zierbena), Arrietara-Atxabiribil (Sopela), Laga (Ibarrangelu), Aritzatxu (Bermeo), Muriola (Barrika), Ogella (Izpaster), Ondarreta (Donostia), Kontxa (Donostia), Zurriola (Donostia) y Zumaia (Zumaia). Se avisó de picaduras en La Arena (Muskiz-Zierbena), Arrietara-Atxabiribil (Sopela), Aritzatxu (Bermeo) y Zumaia (Zumaia).

PROTOCOLO Y RECOMENDACIONES

Salud ha recordado que, a través de su Dirección de Salud Pública, dispone de un protocolo de actuación ante la aparición de medusas y, concretamente, ante la aparición de la carabela portuguesa, especialmente para informar a la ciudadanía y prevenir posibles incidencias.

En concreto, ha explicado que los servicios de salvamento y socorrismo informan a Salud Pública mediante aviso a SOS Deiak del avistamiento de las medusas y las medidas van desde la colocación de la bandera amarilla, junto a la bandera con el logotipo medusas y aviso por megafonía de que se ha avistado carabela portuguesa en la zona de baño y por ello se solicita que se extremen la prudencia al bañarse.

También se puede llegar a decidir la prohibición de baño con la colocación de la bandera roja junto a la bandera con el logotipo medusas y la difusión por megafonía del mensaje "se han avistado medusas peligrosas en la playa por lo que el baño está prohibido".

En general, se recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas y no tocarlas, aunque estén en la arena.

En caso de picadura, se aconseja acudir rápidamente al puesto de socorro, no rascarse ni frotar la zona, limpiarla con agua de mar, y quitar los restos con una pinza, además de aplicar frío o hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos.