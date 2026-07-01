Euskadi registra en junio 147 muertes abribuibles al calor, el segundo dato más elevado del Estado, según el MoMo

Ventilador - EUROPA PRESS

BILBAO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de junio 147 muertes atribuibles a las altas temperaturas, la segunda mayor cifra por detrás de Cataluña, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El informe calcula un total 1.031 muertes atribuibles a las altas temperaturas en junio en el conjunto del Estado, un 153% por ciento más respecto a las 407 del mismo mes del año pasado y el dato más elevado para junio desde que este sistema empezó a funcionar en 2015.

La mayoría de muertes se produjeron en los últimos días del mes, siendo el día 25 el día con más muertes (120). En cuanto al perfil de los fallecidos, 405 fueron hombres y 624, mujeres. La gran mayoría (1.022) tenía más de 65 años y, de estos, 720 eran mayores de 85 años.

Por comunidades autónomas, se estima que en Cataluña se ha producido el mayor número de muertes (218) asociadas al calor en junio, seguida de País Vasco, con 147, Castilla y León (96), Comunidad de Madrid (92), Galicia (88), Andalucía (72), Comunidad Valenciana (62), Navarra (53), Asturias (51), Cantabria (49), Aragón (45), Castilla-La Mancha (31), La Rioja (13), Extremadura (7) y Murcia (3). En Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla el sistema no ha notificado fallecimientos por esta causa.

En el caso de Euskadi, la cifra estimada supera en más de cinco veces las 27 muertes atribuibles a las altas temperaturas en junio de 2025 en el informe del Instituto de Salud Carlos III.