Euskadi registra esta madrugada temperaturas mínimas de 21,4 ºC en la zona costera y 20,7 ºC en el cantábrico interior

Dos personas pasean por la playa bajo el sol - EUROPA PRSS

BILBAO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que este martes y miércoles está en aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas, ha alcanzado esta madrugada temperaturas mínimas de 21,4 ºC en la zona costera y de 20,7 ºC en la zona cantábrica interior, según los datos registrados por Euskalmet.

Además, durante esta pasada madrugada se han registrados temperaturas mínimas de 17,6 ºC en la zona de transición y de 17 ºC en el eje del Ebro.

Euskadi está este martes en aviso amarillo, entre las 12.00 y las 20.00 horas, por riesgo de temperaturas muy altas. Según las previsiones, las temperaturas máximas podrían rondar los 36 ºC en la zona de transición, los 38 ºC en el eje del Ebro, los 27 ºC en la zona costera y los 32 ºC en la zona cantábrica interior.

Además, durante toda la jornada está activado el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 21/32 ºC en la zona cantábrica interior, en torno a 18/36 ºC en zona de transición y en torno a 17/38 ºC en la zona del eje del Ebro. Por su parte, en la zona costera las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 21/27 ºC.

Además, este miércoles se volverá a activar el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas desde las 12.00 hasta las 20.00 horas Las temperaturas máximas podrían rondar los 36 ºC en el eje del Ebro, los 27 ºC en la zona costera, los 30 ºC en la zona cantábrica interior y los 33 ºC en la zona de transición.

También durante toda la jornada de este miércoles estará activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas altas persistentes. Según el pronóstico, las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 17/33 ºC en la zona de transición y en torno a 18/36 ºC en la zona del eje del Ebro. Por su parte, en la zona costera las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 21/27 ºC y en torno a 20/30 ºC en la zona cantábrica interior.