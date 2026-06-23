Euskadi registra de madrugada temperaturas mínimas de 29,9 ºC en Jaizkibel, 28,4 ºC en Oiza y 28,3 ºC en Matxitxako

Archivo - Termómetro marcando 40 grados en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que se encuentra en alarma roja por temperaturas muy altas, ha registrado esta madrugada mínimas de 29,9 ºC en Jaizkibel, de 28,4 ºC en Oiza, 28,3ºC y 28,3 ºC en Matxitxako, según datos recogidos por Euskalmet.

Además, se han alcanzado temperaturas mínimas de 27,4 ºC en Zegama, de 23,4 ºC en Ilarduia, de 23,4 ºC en Zarautz, de 22,8 ºC en Moreda y de 21,9 ºC en Zorrotza.

Asimismo, en la zona costera se han alcanzado temperaturas mínimas de 20,8 ºC, de 19,2 ºC en la zona cantábrica interior, de 16,4 ºC en la zona de transición y de 19,1 ºC en el Eje del Ebro.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantiene para este martes y miércoles la alerta roja por temperaturas altas persistentes, que rebajará a naranja este jueves,

Desde las 12.00 hasta las 20.00 horas de este martes estará activada la alarma roja por riesgo de temperaturas muy altas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 40 ºC en la zona cantábrica interior, los 39 ºC en la zona de transición y los 40 ºC en el eje del Ebro.

Además, se ha activado, desde las 12.00 hasta las 18 horas, la alerta naranja por riesgo de temperaturas muy altas, ante la previsión de máximas podrían rondar los 35 ºC en la costa.

Durante toda la jornada de este martes estará activada la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno los 21/35 ºC en la zona costera, los 19/40 ºC en la zona cantábrica interior, los 16/39 ºC en la zona de transición y los 19/40 ºC en el eje del Ebro.

Además, durante toda la jornada se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales alto debido a las altas temperaturas y al viento de componente sur.

MIÉRCOLES

En cuanto a este miércoles, desde las 12.00 hasta las 20 horas se mantendrá activada la alarma roja por riesgo de temperaturas muy altas.

Las temperaturas máximas podrían rondar los 40 ºC en la zona cantábrica interior y en el eje del Ebro, y los 39 ºC en la zona de transición.

Asimismo, desde las 12.00 hasta las 18.00 horas estará activada la alerta naranja por riesgo de temperaturas muy altas, con máximas que podrían rondar los 36 ºC en la costa.

Durante toda la jornada de este miércoles estará activada la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno los 23/36 ºC en la zona costera, los 21/40 ºC en la zona cantábrica interior, los 20/39 ºC en la zona de transición y los 22/40 ºC en el eje del Ebro.

También estará activada la alerta naranja, desde las 12.00 hasta las 20.00 horas, por riesgo de incendios forestales alto debido a las altas temperaturas y a la concurrencia de labores agrícolas relacionadas con la cosecha. A ello se sumará el aviso amarillo por riesgo alto de incendio forestal durante toda la jornada, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.

JUEVES

Para este jueves se activará la alerta naranja, durante toda la jornada, por riesgo de temperaturas altas persistentes. Según las previsiones, Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno los 20/32 ºC en la zona costera, los 19/35 ºC en la zona cantábrica interior, los 18/34 ºC en la zona de transición y los 19/35 ºC en el eje del Ebro.

También estará activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas desde las 12.00 hasta las 18.00 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 32 ºC en la costa, los 35 ºC en la zona cantábrica interior, los 34 ºC en la zona de transición y los 35 ºC en el eje del Ebro.