Euskadi registra este miércoles temperaturas mínimas de 21,5 ºC en la costa y de 20,5 ºC en la zona cantábrica interior

Archivo - Una de las fuentes temporales instaladas por el Ayuntamiento de Bilbao para combatir el calor - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que se encuentra en aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas, ha registrado este miércoles mínimas de 21,5 ºC en la zona costera, de 20,5 ºC en la zona cantábrica interior, de 19,3 ºc en la zona de transición y de 19,5 ºC en el eje del Ebro, según datos recogidos por Euskalmet.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantiene hasta las 20.00 horas de este miércoles el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas. Según las previsiones, las temperaturas máximas podrían rondar los 35 ºC en el eje del Ebro, los 27 ºC en la zona costera, los 30 ºC en la zona cantábrica interior y los 33 ºC en la zona de transición.

Además, durante toda la jornada estará activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 19/33 ºC en la zona de transición, a 19/35 ºC en la zona del eje del Ebro, 21/27 ºC en la zona costera y en torno a 20/30 ºC en la zona cantábrica interior.