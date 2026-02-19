Euskadi registra rachas máximas de viento del oeste-noroeste de 125,6 km/ en Matxitxako y olas de 4,8 metros en Pasaia

Archivo - Oleaje en Bermeo (Bizkaia). - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Euskadi, que está este jueves en aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje, ha registrado este jueves rachas máximas de viento del oeste-noroeste de 125,6 km/h en la estación meteorológica de Matxitxako y una altura de ola significante máxima en el Puerto de Pasaia (Gipuzkoa) de 4,8 metros.

Asimismo, según los datos recogidos por Euskalmet, se han alcanzado los 107,6 km/ en Cerroja, los 106,2 km/h en Jaizkibel y los 103 km/h en Punta Galea.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco mantendrá activado hasta las 15.00 horas de este jueves el aviso amarillo por riesgo de viento. Las rachas de viento del oeste-noroeste pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas de la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral, y en zonas no expuestas pueden rondar los 60-80 km/h.

Durante toda la jornada estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación ante la previsión de altura de ola significante puede rondar los 5 metros. El viento soplará de componente oeste fuerza 6-7, tendiendo a noroeste por la tarde con fuerza 5, originando mar gruesa a muy gruesa, disminuyendo a fuerte marejada por la tarde.

Asimismo, desde las 17.00 hasta las 19.00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa. Según el pronóstico, la altura de ola significante se situará en torno a 5 metros y la pleamar será a las 18.06 horas, con una marea estimada de 4,47 metros.

VIERNES

Además, este viernes se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación desde las 00.00 hasta las 09.00 horas. Según las previsiones, la altura de ola significante se puede situar en torno a 4-5 metros, descendiendo rápidamente hasta situarse por debajo de los 3,5 metros durante la mañana. El viento de componente oeste fuerza 4 originará marejada.

Además, desde las 5.00 hasta las 7.00 horas se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa, ante la previsión de altura de ola significante en torno a 4 metros. La pleamar será a las 06.21 horas, con una marea estimada de 4,63 metros.