Euskadi registra este sábado temperaturas máximas 15 grados más bajas que en la jornada anterior

Archivo - Cielo cargado de nubes en Bizkaia. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado este sábado temperaturas máximas alrededor de 15 grados más bajas que en el jornada de este pasado viernes en zonas del interior, según los datos de la agencia vasca de Meteorología, Euskalmet.

Debido al brusco cambio meteorológico que se ha producido por la llegada de un frente frío, se ha pasado de superar los 30 grados en algunas zonas a las 15.00 horas del viernes a oscilar entre los 10 y los 15 grados a la misma hora este sábado.

Según explica Euskalmet en sus redes, las máximas se han registrado de madrugada o durante la mañana y en el interior "se han quedado 13-15 grados más bajas que ayer".

En función de los datos recogidos por la agencia vasca de Meteorología, Bergara ha pasado de una máxima de 32,9 grados el viernes a 15,5 este sábado, Llodio de 31,8 a 14,9, Elorrio de 31,7 a 16, Balmaseda de 30,7 a 14,5 y Zaldibia de 30,5 a 16,8.