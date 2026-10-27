Euskadi registra en el tercer trimestre 1.700 parados más aunque se crean 12.800 empleos

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BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi registró en el tercer trimestre de este año 1.020.300 personas ocupadas, lo que supone 12.800 más que en el trimestre anterior (+1,27%), mientras que la población parada se elevó en 78.800 personas, 1.700 más (+2,16%). La tasa de paro se situó en el 7,17%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con el tercer trimestre de 2025, el desempleo en la Comunidad Autónoma Vasca aumentó en 3.700 personas (+4,88%) y se crearon 19.200 empleos (+1,92%).

(Habrá ampliación)