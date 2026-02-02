Euskadi registró 3.292 nacimientos en el tercer trimestre de 2025, un 0,1% mes que en el mismo periodo de 2024

Archivo - Recién nacido - GOBIERNO VASCO - Archivo

BILBAO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma Vasca registró en el tercer trimestre de 2025 un total de 3.292 nacimientos, un 0,1% menos que en el mismo período del año anterior, mientras que en el acumulado anual se observa un aumento del 1,6%, según datos de Eustat.

Por territorios históricos, en Bizkaia el tercer trimestre hubo un descenso del 4,7%, mientras que en Gipuzkoa y en Álava se registró un aumento del 5,5% y del 3,2%, respectivamente. En cifras absolutas, en Bizkaia nacieron 1.616 niños, 1.129 en Gipuzkoa y 547 en Álava.

Durante los meses de verano del año 2025, los nacimientos fuera del matrimonio supusieron el 50,2% del total, porcentaje inferior al 52% registrado en el mismo trimestre de 2024. En Bizkaia este porcentaje de madres no casadas fue del 52,6%, en Álava del 52,3 % y en Gipuzkoa del 45,7%.

Según el orden de nacimiento, más de la mitad, 1.711, fueron primeros hijos en el tercer trimestre de 2025; un total de 1.135 niños (34,5%) llegaron a familias en las que ya había otro hijo y el porcentaje de nacimientos de orden tercero o posterior se situó en el 13,5%. En el mismo periodo de 2024 este último porcentaje fue del 12,4%.

En la distribución de los nacimientos según la edad de la madre, el grupo con más nacimientos fue el de 30 a 34 años (35%), junto con el de 35 a 39 años (33%), con lo que el 68% de los alumbramientos correspondieron a mujeres en la treintena. Presentaron porcentajes inferiores el grupo de 25-29 años (14,4%) y el de menores de 25 años (7,4%), en tanto que el grupo de madres de 40 años y más años alcanzó el 10,2%. Entre las madres solteras, hubo un mayor porcentaje de menores de 25 años, el 11,3%.

En el 27,9% de los nacimientos de Euskadi durante julio, agosto y setiembre del año 2025, la madre era de nacionalidad extranjera. En el mismo periodo de 2024 este porcentaje fue del 25,7%. Por territorios históricos, en Álava alcanzó el 34,4%, el 26,9% en Bizkaia y el 26,1% en Gipuzkoa.