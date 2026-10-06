Euskadi vende tres coches usados por cada uno nuevo

Turismo de segunda mano a la venta en un concesionario - EUROPA PRESS

BILBAO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado en los tres primeros trimestres del año 69.859 transacciones de vehículos usados, lo que supone triplicar las 22.767 matriculaciones de turismos y todoterrenos contabilizadas en dicho periodo. Esto supone que en la Comunidad autónoma vasca se venden tres coches usados por cada uno nuevo.

Según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), las matriculaciones de turismos y todoterrenos han crecido un 3,46% hasta septiembre en el País Vasco, en comparación con el mismo periodo de 2025. En septiembre han sido 3.018 las ventas de vehículos nuevos, un 10,1% más que en el mismo mes de 2025.

Frente a esta tendencia positiva en el mercado vasco de turismos nuevos, la venta de vehículos usados bajó el 5,8% en septiembre, con 7.690 unidades transferidas. Los turismos, que descienden el 5,3% interanual, alcanzaron las 6.465 compras, y los comerciales ligeros 1.225, con una caída del 9,1%.

En lo que va de año se han transferido 69.859 vehículos de ocasión, lo que representa un ligero ascenso del 1,9%, en relación al periodo enero-septiembre de 2025. Los turismos acumulan 58.410 compra-ventas, subiendo un 2,1%, y 11.449 furgonetas, con un alza del 0,5%, según datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En cuanto al conjunto del Estado, el mercado de vehículos usados mantiene su tendencia errática y vuelve al descenso en septiembre, tras el aumento del 6% en agosto. En el mes pasado se han transferido 1.917.113 vehículos de segunda mano (turismos y furgonetas), con un mayor descenso (-1,4%) en las furgonetas, 30.143 ventas, que en los turismos (-0,6%) y 184.051 unidades.

A la vista de estos datos, Ancove ha mostrado su preocupación por el mantenimiento de los planes a la ayuda a la compra de vehículos eléctricos tras la convocación de las Elecciones Generales del 29 de noviembre.

Igualmente, ha hecho un llamamiento para que el vehículo de segunda esté presente en el programa electoral de todos los partidos y se establezca un plan de ayudas a la adquisición de unidades de menos de 5 años que contribuya a rejuvenecer el parque, sin distinciones de motorizaciones.