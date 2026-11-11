Euskadiko Angulero Elkartea niega un acuerdo con el Gobierno para suspender la campaña de pesca de la angula

Archivo - Angulas en una pescadería de Bilbao (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Euskadiko Angulero Elkartea, Unai Eizaguirre, ha negado la existencia de un acuerdo entre el Gobierno Vasco y el sector para suspender la campaña de pesca de la angula 2026-2027 en Euskadi.

En un comunicado, Eizagirre ha calificado de "rotundamente falsa" la afirmación del Ejecutivo vasco de que ha impulsado "una nueva colaboración con el sector angulero para la realización de los muestreos científicos".

En este sentido, ha aseverado que no ha habido por parte del Gobierno Vasco convocatoria "formal a la asociación, no ha habido negociación y no ha habido acuerdo". "La realidad es que el Departamento ha pactado la participación en los muestreos con un pescador a título particular. Vender un acuerdo con un particular como un acuerdo con el sector es una maniobra de maquillaje que falta a la verdad", ha denunciado.

Asimismo, ha apuntado que la decisión de suspender la campaña se apoya en una "fotografía de la población (de angula) de hace ocho años, y el Gobierno Vasco sigue sin aportar el informe ex profeso que el Ararteko le exigió en junio de 2025".

Por otra parte, ha indicado que "las catas, que deberían ser una herramienta de seguimiento científico independiente, se han utilizado para beneficiar a AZTI, vinculando los muestreos a sus intereses y condicionando la información que luego se usa para justificar las decisiones".

En este sentido, ha explicado que "el propio informe de AZTI de 2025 reconoce que las estimaciones de biomasa no se han actualizado desde 2018, lo que evidencia que las catas no han servido para actualizar la ciencia, sino para justificar una decisión ya tomada".

Respecto a la afirmación del Gobierno Vasco de "estudiar la posibilidad" de articular ayudas por paralización temporal, el representantes de los anguleros ha subrayado que "el sector necesita cuantías, plazos y requisitos concretos, no promesas verbales". "Mientras tanto, los pescadores afectados seguimos sin saber si podremos pescar, cuándo, ni en qué condiciones", ha lamentado.

Por todo ello, ha anunciado que mientras el Gobierno Vasco "no cumpla con su propio Decreto, no aporte los informes ex profeso que el Ararteko señaló y no concrete las ayudas, Euskadiko Angulero Elkartea suspende toda colaboración con el Departamento de Pesca". "No habrá participación en muestreos, no habrá cesión de datos, no habrá interlocución institucional mientras no se restablezca el respeto al procedimiento y al sector", ha concluido.