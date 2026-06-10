Euskadiko Orkestra busca 132 voces para la tercera edición del proyecto participativo 'Abestu Euskadiko Orkestrarekin'

Euskadiko Orkestra busca 132 voces para la tercera edición del proyecto 'Abestu Euskadiko Orkestrarekin' - PATXI CASCANTE

SAN SEBASTIÁN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euskadiko orkestra busca 132 voces para la tercera edición de 'Abestu Euskadiko Orkestrarekin', el proyecto participativo en el que cantantes no profesionales tienen la oportunidad de cantar con la orquesta vasca en los escenarios del Palacio Euskalduna, Kursaal y Baluarte.

La inscripción está abierta hasta el próximo día 23 y las voces seleccionadas por sorteo se anunciarán el 25 de junio. Los conciertos tendrán lugar a finales de noviembre y en los dos meses previos se realizarán 10 ensayos colectivos.

Según han explicado desde Euskadiko Orkestra, este proyecto se visibilizará dentro del tercer programa sinfónico de la Temporada 26/27. Los conciertos se celebrarán el 24 de noviembre en el Auditorio Baluarte de Pamplona, el 25 de noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao, y el 26 y 27 de noviembre en el Auditorio Kursaal de San Sebastián.

Se buscan para esta nueva edición un total de 132 voces anónimas y voluntarias (hayan o no participado previamente). Para poder participar es necesario tener una mínima formación musical y saber leer partituras.

Después habrá que cumplir con la máxima asistencia posible a los 10 ensayos, programados en Miramon desde el 16 de septiembre al 20 de noviembre. Los primeros tres ensayos se repetirán en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao para facilitar el acceso a las personas procedentes de Bizkaia y Araba.

El nuevo repertorio estará compuesto por tres obras como son el 'Coro de Románticos' de Doña Francisquita de Vives, 'Hara nun diran' en versión de Sorozabal, y 'O signore, dal tetto natío' de la ópera I Lombardi de Verdi. Todo ello sumará un total de entre 10 y 15 minutos para coro mixto y orquesta. Las voces ciudadanas, dirigidas por Gorka Miranda, contarán con el apoyo de 40 miembros del Coro Easo.

Esta iniciativa se enmarca en ARTIS+, arte para la inclusión social, un proyecto europeo de cooperación transfronteriza en el que Euskadiko Orkestra participa hasta 2027 con socios como la Orchestre National du Capitole de Toulouse, L'Auditori y Orquesta OBC de Barcelona, y la Orquesta de Pau, entre otros.