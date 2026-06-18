Euskadiko Orkestra presenta una temporada para "vibrar" con la "excelencia" y el patrimonio musical vasco

Presentación de la Temporada 2026/2027 de Euskadiko Orkestra - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euskadiko Orkestra ha presentado este jueves la temporada 2026/2027 para "vibrar" con la "excelencia", el patrimonio musical vasco y el talento de nuevas generaciones. La nueva programación propone un "diálogo entre pasado y futuro" a través de diez programas sinfónicos y cincuenta conciertos.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, y el director general de Euskadiko Orkestra, Roberto Ugarte, han dado cuenta de la nueva temporada 2026/2027 de la orquesta, que llevará por lema 'Vibrar', en una rueda de prensa en San Sebastián.

La presentación ha contado también con la participación del tenor Luken Munguira, el vicepresidente del Orfeón Donostiarra, José Luis Aramburu, el representante del Coro Easo, Gorka Miranda, la gerente de la Sociedad Coral de Bilbao, Carmen Martínez Guerra, y Elena Martínez de Murguía, sobrina-nieta de Aita Donostia.

La nueva programación propone un diálogo entre pasado y futuro a través de diez programas sinfónicos y 50 conciertos, con hitos como la recuperación de 'La vie profonde de Saint François d'Assise' de Aita Donostia cien años después de su estreno en París, la interpretación de las 'Diez melodías vascas' de Guridi en el marco del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco, la presencia de grandes artistas internacionales y la apuesta por el talento emergente vasco.

La Temporada Sinfónica 2026/2027 de Euskadiko Orkestra comenzará el 25 de septiembre en Bilbao y concluirá el 31 de mayo de 2027 en Pamplona. Serán un total de 10 programas que, repartidos entre Vitoria (10), Bilbao (10), San Sebastián (10x2) y Pamplona (10), supondrán un total de 50 conciertos solo de la Temporada Sinfónica.

La nueva imagen contará con un lenguaje narrativo pensado desde lo digital y dando protagonismo al formato audiovisual. Para la Temporada 26/27 Euskadiko Orkestra utilizará la vibración como concepto gráfico. Este recorrido gráfico estará trazado por ACC Comunicación.

La nueva Temporada propone un recorrido por "los grandes interrogantes de la condición humana: la vida y la muerte, el destino, la esperanza, la memoria, la identidad o la libertad". Tal y como han explicado, se trata de "un viaje que transita desde la espiritualidad de Gustav Mahler hasta la tensión política de Dmitri Shostakovich; desde el universo sonoro de Bach hasta la modernidad de Stravinsky; desde el patrimonio musical vasco de Aita Donostia y Jesús Guridi hasta la vitalidad latinoamericana de Pacho Flores".

En la temporada destacan, entre otros, la recuperación de 'La vie profonde de Saint François D'Assise' que Aita Donostia estrenó en París en 1926, y Bach, "como excusa y como inspiración", en donde siete creadores de los siglos XIX y XX "reinventan la perfección técnica del genio alemán dándole una nueva vida". La orquesta vasca se acercará al trompetista venezolano Pacho Flores.

Después de muchos años, regresarán a la Temporada "dos referentes del piano y de la historia de la música contemporánea" como Christian Zacharias, que actuará como pianista y director, y Elisabeth Leonskaja. La veteranía de estos grandes artistas contrastará con la "prometedora juventud" del tenor Luken Munguira, surgido de la cantera coral, y de Jone Martínez, inmersa ya en una destacada carrera internacional.

Euskadiko Okestra, además, volverá a contar con la gran masa coral del Orfeón Donostiarra, el Coro Easo, Easo Gazte y la Sociedad Coral de Bilbao. Otras voces, en este caso anónimas, conformarán un nuevo coro para la que será la tercera edición de Abestu Euskadiko Orkestrarekin.

La orquesta incluirá, asimismo, un total de siete compositores vascos a lo largo de la Temporada: cinco en el apartado sinfónico y dos en el de grabaciones, como son Aita Donostia, Jesús Guridi, Pedro Sanjuán, Pablo Sorozabal, Pascual Aldave, Jose María Sanmartín y María Luisa Ozaita.

El tenor Luken Munguira, la soprano Jone Martínez, el Orfeón Donostiarra, el Coro Easo y Easo Gazte y la Sociedad Coral de Bilbao, junto con el coro Abestu Euskadiko Orkestrarekin, "encarnan la esencia vasca viva" de la Temporada. Su participación refleja el compromiso de la orquesta con "la cultura vasca, con quienes la enriquecen y la impulsan cada día, y con una sociedad que encuentra en la música una de sus expresiones más valiosas". Además, Juanjo Mena dirigirá a Euskadiko Orkestra en el marco de la Quincena Musical, en el Teatro Victoria Eugenia.

DIRECTORES Y SOLISTAS

La orquesta recibirá nueve directores, seis solistas instrumentales, tres solistas vocales, y cuatro coros en su nueva programación y combinará la élite musical internacional, con el virtuosismo musical y carreras incipientes.

Dos directoras de orquesta encabezan la nómina de batutas invitadas que ocuparán por primera vez este pódium: Marzena Diakun y Delyana Lazarova. Se estrenarán también Paul Goodwin y Philipp Von Steinaecker y repetirán Lucas Macías (primera vez en la Temporada Sinfónica y dirigirá por partida doble), Ernest Martínez Izquierdo, Manuel Hernández-Silva, Christian Zacharias y Pablo González.

Euskadiko Orkestra contará esta Temporada con dos grandes figuras del piano y de la historia de la música contemporánea, que vuelven junto a la orquesta, como Christian Zacharias, que actuará como pianista y director, y Elisabeth Leonskaja. Otro solista al piano será Josu de Solaun. La violinista Akiko Suwanai se encuentra entre las mejores en este momento.

El venezolano Pacho Flores demostrará que "es uno de los mejores trompetistas del mundo" y le acompañará Marcel Montcourt con el cuatro venezolano. También estará la soprano vizcaína Jone Martínez, la mezzosoprano Nadezhda Karyazina y el tenor Luken Munguira.