Euskal Museoa Bilbao presenta su depósito visitable, "único en Euskadi" para conocer cómo se conserva el patrimonio

Depósito visitable de Euskal Museoa Bilbao - ARKEDIA FILMS

BILBAO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskal Museoa Bilbao ha presentado este miércoles su depósito visitable, un nuevo espacio concebido para acercar al público uno de los trabajos menos conocidos de un museo como es la conservación y la gestión de sus colecciones. Se trata de una propuesta "pionera" que convierte a Euskal Museoa en el único museo de Euskadi que incorpora dentro de su propio recorrido un espacio permanente dedicado a divulgar cómo se protege, estudia y preserva el patrimonio cultural.

Durante el acto de presentación, las técnicas del Museo han depositado la última pieza que quedaba por incorporar a una de las vitrinas del espacio, una tetera con anafre, completando así su primera implantación.

Además, han realizado una demostración del trabajo técnico que podrá descubrir el público, mostrando cómo herramientas especializadas, como el microscopio digital, permiten analizar el estado de conservación de las piezas y observar sus materiales con un nivel de detalle imposible de apreciar a simple vista, según ha informado el museo.

Ubicado en la tercera planta del edificio Unamuno, junto al espacio Kukula, el depósito visitable nace con el objetivo de hacer visible el recorrido que siguen las piezas desde que ingresan en el Museo hasta que son expuestas o pasan a formar parte del depósito de reserva.

El espacio reúne fondos que, por distintos motivos, no forman parte de la museografía habitual y que permiten poner en valor la riqueza y diversidad de las colecciones antropológicas y documentales de Euskal Museoa, han precisado desde el museo bilbaíno.

Cerámicas, indumentaria, mobiliario, fondos gráficos y fotográficos, entre otros materiales, "conviven en un mismo espacio para explicar tanto la variedad del patrimonio que custodia el museo como las diferentes necesidades de conservación que requiere cada objeto", según han detallado.

En esa línea, han destacado que se podrán ver piezas como las emblemáticas camas con dosel policromadas fabricadas y pintadas en llamativos colores por carpinteros asentados en distintas localidades a lo largo del Valle del rio Butron (Bizkaia); vajilla y servicios de lavabo en loza fina de la fábrica cerámica de San Mames de Busturia (Bizkaia); y exóticos y originales kaftanes marroquís conservados en la finca Munoa de Barakaldo (Bizkaia) y regalo del líder rifeño Mohammed ben Abd el Krim el Jatabi a Horacio Echevarrieta, empresario y representante de la burguesía bilbaína de principios de XX;

También se podrán observar delicados mantones de Manila, piezas textiles de seda vinculadas al comercio chino que se enviaban a la península desde el puerto filipino de Manila; mapas y planos en papel que, a través de distintas vistas, muestran como impresores y grabadores europeos, representan el territorio vasco desde el siglo XVI hasta el XIX; y calzados de tipo rural y tradicional, especializado y urbano.

En total, la sala cuenta actualmente con unas 450 piezas de la colección de más de 50.000 registros de Euskal Museoa. Esta cifra irá variando puesto que se trata de un espacio vivo que evolucionará con el tiempo para dar paso a nuevas piezas.

Desde el Museo han precisado que la concepción de este espacio se inspira en los gabinetes de curiosidades europeos de los siglos XVI y XVII, espacios donde la singularidad de las piezas y la experiencia de descubrir objetos excepcionales despertaban la curiosidad del visitante.

El espacio cuenta con condiciones ambientales específicas de temperatura, humedad e iluminación, además de un mobiliario adaptado a la diversidad de materiales y dimensiones de las piezas, reproduciendo parcialmente las condiciones del depósito de reserva del museo y permitiendo comprender la importancia de la conservación preventiva.

La propuesta pone el foco en las diferentes fases de gestión de las colecciones, desde la aceptación de nuevos ingresos hasta la investigación, la documentación, la conservación y la difusión del patrimonio, ofreciendo "una visión poco habitual del trabajo que hace posible que las colecciones lleguen en las mejores condiciones a las generaciones futuras", ha apuntado el Museo.

EDIFICIO UNAMUNO PLAZA

La inauguración del depósito visitable supone el primer paso para la apertura del edificio Unamuno Plaza. La institución vizcaína decidió abrir este bloque en una segunda fase con el objetivo de poner en valor todos los espacios y contenidos que forman parte del nuevo Museo.

Así, se inauguraron en una primera fase los edificios Kurtze, Miserikorida y Klaustro, que albergan mayoritariamente la exposición semipermanente de Euskal Museoa. Ahora, y durante los próximos meses, se completará la apertura de todos los espacios que forman parte del nuevo proyecto: Depósito visitable, sala de exposiciones temporales, sala Ría de Bilbao y Lapikotik.

El depósito visitable ofrecerá una experiencia distinta a la visita habitual de Euskal Museoa, permitiendo descubrir de cerca piezas excepcionales y dan la oportunidad de conocer las herramientas con las que trabaja el equipo técnico.

En este espacio, se podrá conocer el proceso que realiza la institución a la hora de recibir o incorporar una nueva pieza a la colección: la evaluación de la idoneidad, la recepción con su respectivo registro, inventario y catalogación, su restauración en caso de ser necesario y, por último, en la exposición, publicación y difusión de la pieza.

Todo ello permitirá acercarse al trabajo de conservación desde una perspectiva práctica, descubriendo de primera mano cómo se estudian los materiales y el estado de las piezas mediante herramientas especializadas, como el microscopio digital.

VISITAS GUIADAS PROGRAMADAS

La primera visita con público se realizará dentro de las actividades que el Museo ha organizado para celebrar las Jornadas Europeas del Patrimonio. Además, el Museo programará visitas guiadas (dentro de la programación del Museo) a este espacio de forma mensual.

Todas aquellas personas que deseen participar en estas visitas deberán inscribirse en la página web del Euskal Museoa Bilbao. El precio de las visitas guiadas será de 5 euros/persona con un aforo máximo de 10 personas al tratarse de un espacio dedicado a la conservación de la colección.

El Museo también ofrecerá visitas guiadas para grupos reducidos (máximo 10 personas) en el horario de apertura habitual del centro. Las reservas se realizarán con una antelación mínima de 72 horas a través del teléfono 946 076 548 (de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h.) o en el correo electrónico erreserbak@euskalmuseoa.eus