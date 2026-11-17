Congreso EuskalHiria 2026 - IREKIA

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXIV EuskalHiria kongresua ha concluido este martes en Bilbao con una idea compartida por los cerca de 200 expertos, profesionales y representantes institucionales que han participado en esta edición: las ciudades necesitan aprender a crecer también desde dentro, aprovechando mejor los barrios y edificios existentes para dar respuesta a las necesidades de vivienda, sin comprometer la sostenibilidad ambiental, social y económica.

Bajo el lema 'Re-crecer. La ciudad entre los retos de la vivienda y la sostenibilidad', el encuentro ha puesto el foco en la rehabilitación, la regeneración urbana, la reutilización de infraestructuras y la adaptación de los entornos consolidados como herramientas fundamentales para afrontar los desafíos urbanos actuales, según ha informado el Gobierno Vasco.

Organizado por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), Euskal Hiria 2026 ha contado con la participación de especialistas procedentes de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia y Países Bajos.

Se trata de la edición con mayor proyección internacional de las celebradas hasta la fecha y ha permitido conocer experiencias muy diversas que comparten un mismo objetivo: aprovechar el potencial de la ciudad construida para generar nuevos hogares, mejorar la calidad de vida y evitar la expulsión de la población de sus barrios.

ESPACIOS EN DESUSO

A lo largo de las dos jornadas, diferentes ponentes han presentado proyectos que demuestran cómo las infraestructuras y los espacios urbanos en desuso pueden convertirse en oportunidades para responder a las necesidades actuales. Entre ellos, Duncan Lewis, cofundador de Scape Architecture, ha expuesto la propuesta de transformación del antiguo edificio de Telefónica de Bilbao, que plantea integrar vegetación y espacios de encuentro ciudadano en una infraestructura existente.

También se han conocido experiencias de reconversión residencial desarrolladas en el barrio londinense de Croydon, donde durante las últimas dos décadas se han transformado viviendas unifamiliares en edificios con mayor capacidad residencial, y proyectos de regeneración urbana como el impulsado en Turín desde 1995, que ha permitido recuperar espacios industriales y ferroviarios para convertirlos en parques y entornos más habitables.

La reutilización de edificios ha tenido igualmente un protagonismo destacado. En Euskadi se han presentado iniciativas como la transformación de un antiguo convento y escuela en viviendas en Azpeitia, así como el proyecto del Gobierno Vasco para reconvertir locales de planta baja en desuso en hogares.

En Bilbao, además, se han expuesto las previsiones de desarrollo residencial del planeamiento municipal, que contempla 15.000 viviendas, entre ellas 2.500 protegidas en Zorrotzaurre, y las oportunidades de regeneración que ofrece el entorno de Rekalde mediante la transformación de antiguos espacios industriales y el soterramiento de la A-8.

MONTREAL

La experiencia de Montreal ha aportado otra perspectiva sobre la vivienda asequible, a través de su modelo de vivienda sin ánimo de lucro (hors marché), basado en la colaboración con cooperativas y organizaciones sociales. También se ha presentado la transformación prevista del antiguo hipódromo de la ciudad canadiense, que permitirá desarrollar alrededor de 20.000 nuevas viviendas.

Por su parte, Ramon Gras, de Aretian Urban Analytics and Design e investigador de innovación urbana en la Universidad de Harvard, ha expuesto las posibilidades que ofrecen los datos y las herramientas de análisis urbano para mejorar la toma de decisiones en materia de regeneración y redensificación. Su metodología, utilizada ya en ciudades como Barcelona, Boston o Ciudad de México, permite identificar oportunidades y orientar las intervenciones urbanísticas a partir de información detallada.

La segunda jornada, celebrada este martes, ha permitido profundizar en proyectos concretos de regeneración urbana y rehabilitación de barrios. Entre ellos ha destacado Opengela, el programa impulsado por el Gobierno Vasco que, en sus siete años de trayectoria, ha trabajado en 25 barrios y ha facilitado la rehabilitación de más de 2.000 viviendas en entornos vulnerables de Euskadi.

Ana Telleria, directora de Regeneración de Barrios y Agenda Urbana, ha presentado sus principales resultados, mientras que el arquitecto Ángel M. Cea ha explicado la intervención desarrollada en Aramotz, en Durango, donde se ha actuado sobre 16 edificios mediante mejoras en fachadas, instalación de ascensores y renaturalización de espacios comunes.

RÓTERDAM

También se han conocido iniciativas innovadoras para aprovechar espacios hasta ahora infrautilizados. Nikki Kamps, directora de Rotterdam Rooftop Days, ha presentado las posibilidades de las cubiertas de los edificios de Róterdam, donde existen 18 kilómetros cuadrados de tejados que podrían albergar zonas verdes, instalaciones de energía solar, espacios de ocio e incluso nuevas viviendas. Según ha explicado, aprovechar tan solo el 10% de esa superficie permitiría construir alrededor de 15.000 hogares.

La relación entre regeneración urbana, vivienda y adaptación climática ha centrado otras intervenciones. Federica Rotondo, de Sciences Po de París, ha presentado un estudio sobre las políticas necesarias para reducir las desigualdades residenciales, mientras que Estibaliz Sanz, del Basque Centre for Climate Change (BC3), ha abordado la necesidad de conectar las políticas climáticas y sociales mediante iniciativas que conviertan los equipamientos y espacios públicos en elementos de resiliencia frente al cambio climático.

En este ámbito también se han presentado proyectos del Área Metropolitana de Barcelona, como la transformación de una antigua masía en 13 viviendas para personas mayores en Sant Vicenç dels Horts o la reconversión de una antigua comisaría en 16 apartamentos dotacionales en Santa Coloma de Gramenet.

Por su parte, Beatriz Sendín, cofundadora del estudio n'UNDO, ha defendido una filosofía urbanística basada en reducir, minimizar y eliminar aquello que sobra, recuperando espacios para la ciudadanía y evitando construcciones innecesarias.

VIVIENDA ASEQUIBLE

El acceso a una vivienda asequible y el derecho de las personas a permanecer en sus barrios han constituido otro de los grandes ejes del congreso. En este sentido, Anne-Jo Visser, de la Federación de Asociaciones de Vivienda de Ámsterdam, ha explicado el modelo de colaboración de las nueve asociaciones residenciales de la capital neerlandesa, que gestionan unas 180.000 viviendas y trabajan con las administraciones para favorecer la inclusión social y el desarrollo de los barrios.

También ha participado Sonja Trauss, cofundadora del movimiento YIMBY en San Francisco y directora de YIMBY Law, que ha expuesto cómo la movilización ciudadana puede contribuir a defender la construcción de nuevas viviendas y combatir la escasez residencial.

Su intervención ha permitido contrastar las posiciones NIMBY (Not In My Backyard) y YIMBY (Yes In My Backyard), dos enfoques que reflejan el debate social existente sobre cómo compatibilizar las transformaciones urbanas con los intereses de los residentes y las necesidades del conjunto de la población.

La experiencia de regeneración del barrio de Santa Adela, en Granada, presentada por Juan Manuel Suárez Fernández, ha mostrado la importancia de acompañar las intervenciones urbanísticas con un trabajo directo con el vecindario, a través de oficinas de proximidad y procesos de participación.