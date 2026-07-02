Euskalmet califica junio como extremadamente cálido, con el episodio de calor más largo registrado en este mes

Termómetro marca 41 grados en Bilbao en junio de 2026 - EUROPA PRESS

BILBAO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha calificado el pasado mes de junio como seco en términos generales y extremadamente cálido en cuanto a las temperaturas, con el episodio de calor más largo registrado en un mes de junio y el segundo más intenso para cualquier época del año.

La precipitación ha estado muy condicionada por los chubascos tormentosos de forma desigual, algunas zonas han presentado valores normales o incluso húmedos, especialmente en el litoral de Gipuzkoa, Markina-Ondarroa, Tolosaldea y parte de la Montaña Alavesa, mientras que otras áreas, sobre todo la mitad oeste de Álava, han tenido un carácter muy seco, según Euskalmet.

En relación con las temperaturas, junio ha sido extremadamente cálido. Las temperaturas medias han rondado los 21 °C en la costa y han superado los 20 °C en la Llanada Alavesa, situándose aproximadamente 3,7 °C por encima del promedio 1991-2020. Desde al menos 1970, se trata del junio más cálido registrado, superando en 0,6°C el récord del año pasado y el de 2003, que compartían valores medios muy similares.

El comportamiento térmico estuvo especialmente condicionado por la segunda mitad del mes. Tras una primera parte con alternancia de días cálidos y fríos, a partir del día 13 las temperaturas iniciaron un ascenso claro, y desde el día 21 se produjo un episodio de calor extremo de carácter extraordinario. Entre los días 21 y 27, Euskadi vivió el episodio de calor más largo registrado para un mes de junio y el segundo más intenso para cualquier época del año, atendiendo tanto a la temperatura media de las máximas como a los valores máximos alcanzados.

El día 21 el calor fue generalizado, con temperaturas que superaron holgadamente los 40°C en puntos de la vertiente cantábrica, como Sodupe-Cadagua 42°C, Gardea 41,7°C, Jarralta 41,6°C, Muxika 41,2°C, Lasarte 41,1°C o Galdakao 41°C. La situación se intensificó en jornadas posteriores y alcanzó su punto culminante el día 24, cuando la mitad de las estaciones de la red de Euskalmet superó el umbral de los 40°C, con registros como Sodupe-Cadagua 44,1°C, Jarralta 43,9°C, Berna 43,4°C, Muxika 43,3°C, Gardea 43,2°C y Galdakao 43,1°C.

Además, las noches fueron excepcionalmente cálidas. Según la temperatura media de las mínimas en el conjunto del territorio, los días 22 y 24 encabezarían las series históricas, superando incluso los registros del 4 de agosto de 2003. La humedad y la calima incrementaron de forma notable la sensación de bochorno, y en numerosos emplazamientos las temperaturas nocturnas se mantuvieron en valores tropicales, sin apenas alivio durante la noche.

POCAS PRECIPITACIONES

En cuanto a la precipitación, junio se sitúa entre los meses más secos de lo que llevamos de siglo. Los acumulados más elevados se localizaron de forma muy concreta en Donostialdea y Tolosaldea, con registros superiores a los 100 l/m2 en estaciones como Bidania 116,8 mm, Andoain 115,4 mm, Miramon 112,8 mm y Ereñozu 102,1 mm. En la vertiente mediterránea destaca Kanpezu, con 53,6 mm. Por el contrario, los valores más bajos se registraron en distintos puntos de Álava, con acumulados que no llegaron a los 10 mm en estaciones como Nanclares 5,8 mm, Trebiño 7,4 mm, Espejo 7,5 mm y Sarria 9,2 mm.

El número de días de precipitación ha sido inferior a lo normal, especialmente en la vertiente mediterránea, donde se ha situado aproximadamente en la mitad del promedio climatológico. En el litoral se ha movido entre 6 y 11 días, mientras que en la Llanada Alavesa apenas ha habido 3 días de precipitación. Tan solo una jornada, el día 28, dejó acumulados muy abundantes, siendo responsable de buena parte del total mensual en la mitad este del territorio.

El episodio más destacado en materia de precipitación llegó al final del mes, tras el extraordinario episodio de calor. Durante las tardes-noches de los días 27 y 28 se registraron chubascos tormentosos de intensidad fuerte a muy fuerte. El día 28, las tormentas precipitaron sobre las comarcas litorales de Gipuzkoa, especialmente en torno a Donostialdea, con intensidades muy elevadas en Miramon 49,7 mm/h, Andoain 37 mm/h, Zizurkil 36,6 mm/h y Bidania 32,6 mm/h. Al final de la jornada se acumularon cantidades significativas, por encima de los 60 mm en varias estaciones, entre ellas Bidania 83 mm, Miramon 75,2 mm, Zizurkil 69,4 mm y Andoain 68,9 mm.

FENÓMENOS ADVERSOS

En cuanto a la meteorología adversa, la segunda mitad del mes concentró todos los avisos y alertas emitidos. En total, se activaron 24 avisos amarillos, repartidos entre precipitaciones intensas, temperaturas altas persistentes, temperaturas altas extremas y riesgo de incendios forestales.

Además, se emitieron 12 alertas naranjas (por temperaturas altas persistentes, temperaturas altas extremas y riesgo de incendios forestales) y 3 alarmas rojas por temperaturas altas extremas.