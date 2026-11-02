Euskalmet califica octubre de 2026 como "cálido", con 1,1 grados superior a la media de 1991-2020, "y en general seco"

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BILBAO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha calificado el pasado mes de octubre como "cálido y, en general, seco", aunque matiza que "con importantes diferencias en cuanto a las precipitaciones según el territorio". Las temperaturas medias se han situado 1,1 °C por encima del promedio del periodo 1991-2020.

Así, mientras que en el noroeste de Bizkaia y en Rioja Alavesa el mes ha tendido a húmedo, especialmente en el Gran Bilbao debido a los episodios de lluvias intensas, en el este de Gipuzkoa y en zonas de Álava ha presentado un carácter seco o muy seco.

En cuanto a la precipitación, el mes de octubre ha presentado una distribución poco habitual, con los acumulados más elevados concentrados en el Bilbao y aledaños, donde los chubascos tormentosos de comienzos de mes tuvieron especial incidencia.

También se registraron cantidades destacadas en las comarcas de Markina-Ondarroa y Bajo Deba, con valores como Abusu 155,8 mm, Iruzubieta 139,1 mm, Altzola 137,8 mm, Berriatua 136,9 mm y Garai 135,4 mm.

En el otro extremo, los acumulados más bajos se localizaron en Álava, especialmente entre los Valles Alaveses y la Llanada Alavesa, con registros como Nanclares 39,8 mm, Zambrana 40,1 mm, Abetxuko 42 mm y Espejo 42,1 mm. También fueron deficitarias las precipitaciones en el Goierri, con valores inferiores a los 50 mm.

Euskalmet ha destacado la relevancia del episodio de lluvias intensas del 3 de octubre "cuando una vaguada con aire frío en altura favoreció la formación de chubascos muy fuertes y persistentes". El lento desplazamiento de las precipitaciones provocó acumulados extraordinarios, especialmente en el noroeste de Bizkaia, y dejaron registros de 94,4 mm en Venta Alta, 81,7 mm en Sangroniz, 75,3 mm en Abusu, 63,1 mm en Larrainazubi y 62 mm en Iruzubieta.

El episodio provocó numerosas incidencias en Bilbao, especialmente en el Casco Viejo, así como en otros municipios como Getxo, Basauri, Laudio, Galdakao, Sestao y Erandio, ha recordado.

Durante esa jornada se batieron numerosos récords de precipitación en estaciones de la red de Euskalmet, tanto en acumulados diarios como en intensidades horarias y diezminutarias. Destaca especialmente la estación de Venta Alta, donde los 94,4 mm acumulados el día 3 constituyen un nuevo récord diario de su serie histórica, superando los 93,6 mm registrados en enero de 2017.

TEMPERATURA MEDIA DE 14,8 GRADOS

Atendiendo a la temperaturas, octubre ha sido un mes "cálido" con una temperatura media en torno a los 14,8 °C, aproximadamente 1,1 °C por encima de lo habitual. En la vertiente cantábrica las medias se han situado entre los 15 y 17 °C y en la mediterránea entre los 13 y 15 °C.

En el conjunto de Euskadi, ha sido el decimosexto octubre más cálido desde 1970, lejos de los registros excepcionalmente cálidos de 2022 y 2023.

La primera mitad del mes estuvo marcada por el predominio de jornadas cálidas, destacando especialmente los días 14 y 15, cuando las anomalías térmicas rondaron los 6 °C y las temperaturas máximas medias superaron los 25 °C. La entrada de una masa de aire cálido desde el sur, acompañada de viento de componente sur, favoreció un ascenso notable de las temperaturas, especialmente en la vertiente cantábrica.

En ese período se superaron los 30 °C en numerosas estaciones, con registros como Gardea 32 °C, Ibai Eder 31,3 °C, Igorre 31,3 °C, Sodupe-Cadagua 31,2 °C, Balmaseda 31,1 °C y Jarralta 31,1 °C.

En contraste, durante la segunda mitad del mes predominó un ambiente más frío, especialmente el día 19, cuando las temperaturas medias del conjunto del territorio descendieron por debajo de los 10 °C. En buena parte de Álava y Gipuzkoa las máximas apenas alcanzaron los 10-12 °C y, en algunas zonas de montaña, se quedaron por debajo de los 5 °C.

Este descenso térmico dio paso a las primeras heladas del otoño, registradas el día 20 en el oeste de Álava, con mínimas de -0,4 °C en Tobillas y -0,2 °C en Espejo. Las heladas volvieron a aparecer a finales de mes, especialmente el día 31, cuando se alcanzaron -1,2 °C en Iturrieta y -0,6 °C en Roitegi.

En cuanto al viento, han predominado los flujos locales de intensidad generalmente baja, aunque durante la segunda quincena se registraron varios episodios de viento del oeste y noroeste. Las rachas más intensas se produjeron los días 22 y 23, superándose los 100 km/h en zonas expuestas, con registros como Matxitxako 108,6 km/h, Santa Clara 102,7 km/h y Orduña 100,2 km/h.

Estos episodios de viento estuvieron acompañados de un temporal marítimo destacado entre los días 21 y 26 de octubre, cuando el fuerte flujo del oeste favoreció un aumento considerable del oleaje en el Cantábrico. El día 23 se alcanzaron los valores más elevados del episodio, con una altura de ola significante de hasta 6,88 metros en el Puerto de Pasaia.

DOS ALERTAS NARANJAS

En lo relativo a la meteorología adversa, durante octubre se emitieron dos alertas naranjas (por precipitaciones intensas y por altura de ola para la navegación) y 14 avisos amarillos (2 por precipitaciones persistentes, cuatro por precipitaciones intensas, cuatro por altura de ola para la navegación, tres por impacto en costa y uno por rociones y salpicaduras).