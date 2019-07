Euskaltzaindia presenta el Diccionario Histórico-Etimológico Vasco, con 200 familias de palabras y 2.600 entradas

Publicado 03/07/2019 18:42:06 CET

BILBAO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Academia de la Legua Vasca - Euskaltzaindia ha presentado este miércoles el Diccionario Histórico-Etimológico Vasco (EHHE-200), que contiene, hasta la fecha, 200 familias de palabras y 2.600 entradas y subentradas. Por el momento, se ha publicado en papel, pero en un futuro se ofrecerá también en formato digital, según ha avanzado el presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia.

La Academia ha presentado la nueva "herramienta de trabajo" ante los medios de comnunicación, y este jueves lo hará ante expertos y lingüistas en un seminario que se prolongará durante toda la mañana, en la propia sede de la Academia en Bilbao.

Este proyecto comenzó a gestarse en 2009, momento en el que la Academia resolvió crear un Diccionario Histórico-Etimológico Vasco en unas jornadas internas. Desde entonces han trabajado en el proyecto Julen Manterola e Iñaki Segurola, comandados por el académico de número (euskaltzain oso) Joseba Lakarra. En los últimos años se les han unido Gabriel Fraile y Koro Segurola.

Según ha explicado el coordinador del proyecto EHHE-200, Joseba Lakarra, un Diccionario Histórico-Etimológico es "la intrahistoria aplicada de la lengua, es decir, un diccionario en el que se explica el origen de las palabras".

"No es más que la intrahistoria aplicada del lenguaje, la investigación y posterior explicación de la historia de la lengua", ha añadido, para señalar que éste no es "un proyecto acabado". "Aquí no buscamos una integridad absoluta, mucho menos ahora, que el proyecto es incipiente. Pero sí que esperamos haber fijado las bases para ese gran diccionario modular del futuro", ha precisado.

En cuanto a los criterios que han utilizado a la hora de elaborar el trabajo, Lakarra ha indicado que han tenido en cuenta "muchas circunstancias: la extensión geográfica antigua y actual de las palabras, la calidad y cantidad histórica de los testigos, la antigüedad de las palabras en la protohistoria y en la prehistoria, la generosidad morfológica y léxica de las bases de esas procedencias, y la cantidad y la calidad de las fuentes bibliográficas que hay sobre ellas".

Además, ha indicado que, a la hora de conformar el nuevo diccionario, han querido organizar las palabras en familias, "no como entradas sueltas, tal y como ocurre en los diccionarios comunes".

Lakarra ha insistido también en "la importancia que tiene en el nuevo diccionario el abundante análisis que se ha hecho de la protohistoria, más allá de las fuentes que ya ofrece el Diccionario General Vasco".

"Mucho o poco, casi siempre se adelantan los primeros vestigios y se multiplican las variantes lingüísticas y la extensión dialectal de las mismas. Junto con esta circunstancia, se añaden nuevos testimonios o se actualizan los análisis filológicos sobre los vestigios conocidos, obteniendo resultados soprendentes", ha manifestado.

Tras advertir de que el nuevo diccionario "no nace con vocación de ser un depósito de anéctodas divertidas", Lakarra ha aclarado que tiene la intención de ser "una herramienta útil y eficaz para poder avanzar en todos aquellos campos implicados en la investigación de las palabras".

Lakarra ha precisado que el Diccionario Histórico-Etimológico Vasco se ha confeccionado "para todos aquellos interesados en investigar la historia del euskera, pero también podría ser útil para lingüistas, filólogos y para todas aquellas personas interesadas en la historia de nuestra lengua". Por eso, ha dicho, "nos hemos esforzado en explicar las cosas del modo más detallado y claro posible".

JORNADA ACADÉMICA

Euskaltzaindia ha organizado para este jueves un seminario en el que se presentará el Diccionario Histórico-Etimológico ante lingüistas e investigadores.

La jornada tendrá lugar en la sede de la Academia, en Bilbao, y participarán José Antonio Pascual (RAE); Reina Bastardas (Universitat de Barcelona); Joakin Gorrotxategi (académico correspondiente); Joseba Lakarra (académico de número y coordinador del proyecto EHHE-200); e Iñaki Segurola y Julen Manterola (grupo EHHE-200). La jornada arrancará a las 09.20 horas y concluirá a las 14.00 horas.