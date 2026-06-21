Euskotren ofrecerá horario de verano en todas sus líneas de ferrocarril, metro y tranvía de Bilbao desde este lunes

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BILBAO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euskotren, sociedad pública dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, pondrá en marcha este lunes 22 de junio el horario de verano en todas sus líneas de ferrocarril (E1, E2, E3, E4 y E5) y metro (L3). El mismo día se modificará también el horario del tranvía de Bilbao, que circulará en ambos sentidos cada 15 minutos.

Con la llegada del período estival, Euskotren adapta su oferta para satisfacer las necesidades propias del verano. De esta manera, el servicio regular de trenes se reforzará para facilitar el desplazamiento a las localidades costeras que cuentan con playas.

Según ha informado Euskotren, se incrementa la oferta de trenes en Debabarrena con el objetivo de facilitar el acceso a la playa de Deba y se refuerzan también los servicios de fines de semanas y festivos hacia Urdaibai (servicio Bilbao-Bermeo), Kostaldea (Donostia-Zumaia) y en el Topo hacia Donostia-San Sebastián (Irun/Amara y Altza/Amara).

TOPO

En el caso del Topo, a partir del 18 de julio, debido a la apertura del tramo Altza-Galtzaraborda, se efectuarán los ajustes necesarios en el servicio de trenes.

También se modificará el horario del servicio tren-bus entre la estación y el Hospital de Usansolo, adaptando las salidas y llegadas de los autobuses a la hora de paso de los trenes.

Euskotren recomienda a quienes vayan a desplazarse en tren que consulten los horarios con antelación tanto en la APP oficial como en el buscador de la página web www.euskotren.eus. Para más información, las personas usuarias pueden acudir a las estaciones servidas por personal de Euskotren y llamar al número de teléfono 944 333 333.