Euskotren ofrecerá servicio nocturno de tren la noche del viernes para el concierto 'Los 40 Summer Live' en Zarautz

Archivo - La nueva estación ferroviaria de Euskotren de Zarautz (Gipuzkoa) - ETS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskotren ofrecerá la noche de este próximo viernes, 31 de julio al 1 de agosto, servicio nocturno de trenes para facilitar los desplazamientos que se generen por el concierto 'Los 40 Summer Live 26' que tendrá lugar en la localidad guipuzcoana de Zarautz.

Las circulaciones especiales se realizarán en el tramo Zumaia-Amara-Zumaia de la línea E1. En total se pondrán a disposición de la ciudadanía seis trenes especiales, tres en cada sentido de la circulación, según ha explicado en un comunicado.

Euskotren recomienda a las personas que vayan a desplazarse en tren que consulten los horarios con antelación tanto en la APP oficial como en el buscador de la página web. Para más información, las personas usuarias pueden acudir a las estaciones servidas por personal de Euskotren o llamar al número de teléfono 944 333 333.