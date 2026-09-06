Euspel condena las pintadas contra un ertzaina y pide acciones para atajar el "hostigamiento" a la Ertzaintza

Pintada con una diana junto al domicilio de un ertzaina en Vitoria-Gasteiz - ESAN

BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euspel ha condenado y rechaza rotundamente las pintadas "intimidatorias" que aparecieron este sábado junto al domicilio de un ertzaina en Vitoria-Gasteiz y ha reclamado acciones para "atajar el hostigamiento" a la Policía autónoma vasca.

En un comunicado, el sindicato de la Ertzaintza se ha referido a la pintada aparecida en el portal del agente, en la que se podía ver una diana junto al mensaje "txakurra kanpora" (perro fuera).

Euspel ha denunciado que son pintadas que "trasladan a otros tiempos" y que "no se pueden tolerar". Por ello, ha afirmado que es hora "de dejar la palabrería a un lado" y realizar acciones "para atajar la persecución y el hostigamiento que está sufriendo la Ertzaintza". Por último, ha mostrado su apoyo al agente contra el que se dirigía esta pintada.