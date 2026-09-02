Las exenciones para comercios, profesionales y servicios en la Zona de Bajas Emisiones de Vitoria acaban el día 15

El objetivo de la ZBE es mejorar la calidad del aire y avanzar hacia una ciudad más saludable y sostenible - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Vitoria-Gasteiz cumplirá el próximo 15 de septiembre su primer año de funcionamiento y, con ello, finalizará el periodo transitorio de un año establecido en la ordenanza para comercios, profesionales y servicios.

A partir de esa fecha, los vehículos sin distintivo ambiental que se hayan beneficiado de estas exenciones temporales deberán cumplir los requisitos generales establecidos para acceder al ámbito de la ZBE, según ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado.

En concreto, finalizan las exenciones temporales previstas para los establecimientos comerciales y de servicios ubicados en el interior de la ZBE y para determinados vehículos destinados a la prestación de servicios dentro de la zona.

En este último caso, el fin de la exención afecta a vehículos industriales, comerciales o mixtos adaptables, autobuses y autocares, taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC). También concluye la exención temporal para los vehículos que acceden a aparcamientos privados con plazas de rotación situados dentro de la ZBE.

La ordenanza concedió a estos colectivos un año de margen desde la entrada en vigor de la ZBE, el 15 de septiembre de 2025, para facilitar una adaptación progresiva a la nueva regulación.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha recordado que estas exenciones temporales "se incorporaron precisamente para facilitar la adaptación de los colectivos más directamente afectados".

"Desde el principio quisimos que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones fuera gradual, dando tiempo e información suficiente para adaptarse a la nueva regulación; y ese periodo de un año concluye ahora tal y como estaba previsto desde la puesta en marcha de la ZBE", ha añadido.

El Ayuntamiento ha recordado que la finalización de este periodo transitorio no afecta a las personas residentes en el interior de la Zona de Bajas Emisiones, para quienes se estableció una exención de dos años.

Por tanto, las personas residentes podrán continuar accediendo con sus vehículos sin distintivo ambiental hasta el 15 de septiembre de 2027. La existencia de esta exención específica para residentes quedó recogida en la puesta en marcha de la ZBE en septiembre de 2025.

Tampoco se ven afectadas por este vencimiento las restantes exenciones contempladas en la ordenanza. Entre ellas se encuentran diferentes supuestos vinculados a personas con movilidad reducida o baja movilidad, bajos niveles de renta, profesionales próximos a la jubilación, titulares o arrendatarios de plazas de aparcamiento, vehículos históricos, servicios de emergencia y otros servicios públicos esenciales.

Artolazabal ha precisado que "lo que sucede el 15 de septiembre es que concluye uno de los periodos transitorios que establecimos desde el inicio", por lo que las personas residentes mantienen su exención y el resto de exenciones previstas en la ordenanza continúan aplicándose con normalidad.

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La Zona de Bajas Emisiones entró en vigor el 15 de septiembre de 2025 con la restricción de acceso para los vehículos sin distintivo ambiental, los denominados vehículos con etiqueta A. Con carácter general, se trata de turismos de gasolina matriculados antes de 2001 y vehículos diésel anteriores a 2006. Los vehículos con distintivos B, C, ECO y Cero pueden acceder a la ZBE, sin perjuicio de las restricciones de circulación que ya existan en determinadas calles.

La regulación se implantó de manera progresiva y acompañada de diferentes periodos de adaptación y exenciones con el objetivo de compatibilizar la mejora de la calidad del aire con las necesidades de residentes, comercios y profesionales.

"Un año después, seguimos apostando por una aplicación sencilla, proporcionada y comprensible, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y avanzar hacia una ciudad más saludable y sostenible, evitando al mismo tiempo restricciones innecesarias y facilitando que la ciudadanía conozca con claridad las normas de acceso", ha explicado Artolazabal.