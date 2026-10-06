Expertos internacionales se reunirán en noviembre en Bilbao para reflexionar sobre el futuro de las políticas culturales

Cartel del Foro Internacional de Observatorios Culturales. - IREKIA

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco celebrará los próximos 5 y 6 de noviembre, en el Museo Guggenheim Bilbao, el Foro Internacional de Observatorios Culturales, un encuentro que reunirá a responsables públicos, investigadores, profesionales, instituciones y agentes del sector cultural de diferentes territorios para reflexionar sobre los retos que afronta la cultura y sobre el papel del conocimiento en el diseño de las políticas culturales.

Según ha informado el Ejecutivo, el foro se celebrará con motivo del 20º aniversario del Observatorio Vasco de la Cultura, que "a lo largo de estas dos décadas se ha consolidado como un instrumento para transformar la información sobre la cultura en conocimiento útil, estudiar la evolución de la realidad cultural vasca y contribuir al diseño y evaluación de las políticas culturales".

El lema 'Observar, comprender, proyectar', ha señalado, "resume el espíritu de esta edición: observar la cultura no solo para medir lo que ocurre, sino para comprender una sociedad, sus transformaciones y aquello que conforma su identidad, y generar conocimiento que permita orientar las políticas culturales y anticipar los retos de futuro".

El programa se articula en torno a tres ejes: la observación cultural en un contexto global, el impacto de la inteligencia artificial y los nuevos paradigmas del análisis cultural, y el valor público de la cultura y los derechos culturales.

La primera jornada analizará el papel de los observatorios como infraestructuras estratégicas para las políticas públicas. La sesión de tarde estará dedicada a la inteligencia artificial, los datos y sus implicaciones metodológicas y éticas. En este marco se celebrará una mesa específica sobre la trayectoria del Observatorio Vasco de la Cultura bajo el título 'De la experiencia a la prospectiva: 20 años del Observatorio Vasco de la Cultura'.

El viernes el debate se centrará en el valor público de la cultura y los derechos culturales, para lo que se abordarán cuestiones como la cohesión social, la inclusión, la calidad democrática, el desarrollo territorial y la evaluación del impacto de las políticas culturales.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

Entre los participantes figuran Pierluigi Sacco, asesor principal de la OCDE; Luca Dal Pozzolo, cofundador de la Fundación Fitzcarraldo; Jordi Baltà, editor principal de Re|Shaping Policies for Creativity; Miren Arzalluz, directora general del Museo Guggenheim Bilbao; Edurne Ormazabal, directora general de Tabakalera; Jesús Prieto de Pedro, titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales; Marta Peirano, analista y escritora especializada en tecnología y poder; y representantes de los Gobiernos de Euskadi, Catalunya, Canarias y Navarra.

El encuentro está dirigido a profesionales del sector cultural, responsables de políticas públicas, investigadores, gestores culturales, empresas y organizaciones vinculadas al ecosistema cultural. El plazo de inscripción ya está abierto y el programa completo y el formulario de inscripción están disponibles en la web del Gobierno Vasco.