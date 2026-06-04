Expodistrito Bilbao ofrece hasta el 30 de junio una exposición con las fotografías ganadoras del "Trofeo Argizaiola"

Fotografía de la exposición del "Trofeo Argizaiola" - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expodistrito, el ciclo de exposiciones temporales descentralizadas organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, acoge en el Centro Municipal Abando hasta el 30 de junio la exposición "Trofeo Argizaiola", que reúne las fotografías ganadoras de este prestigioso premio entre los años 1978 y 2026.

El "Trofeo Argizaiola" lo organiza la Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco (FAFPV), que agrupa a 25 asociaciones fotográficas, y constituye un "concurso de concursos" de la fotografía en Euskadi, ya que en él participan las obras galardonadas en los certámenes organizados por las agrupaciones federadas, según ha informado el consistorio, para destacar que se trata "del máximo reconocimiento fotográfico de Euskadi".

Los concursos que dan invitación a participar son los organizados por Ortzadar Ordizia Elkartea, Argizpi Elkartea, Distira Argazki Elkartea, UK Foto Elkartea, Club Deportivo Eibar, Tolosaldeko Argazkilari Taldea, Zarauzko Argazkizale Elkartea, Ikatza Argazkilari Elkartea, Arizondo Elkartea-Photoka, Artgazki Arrasate y Agrupación Fotográfica de Navarra -AFI.

La presente exposición, que busca preservar, difundir y poner en valor la trayectoria de este trofeo y el talento de los fotógrafos vascos, reúne por primera vez en una misma muestra las fotografías ganadoras del "Trofeo Argizaiola" desde 1978 hasta 2026.

La muestra está organizada en cinco etapas temporales, que reflejan la evolución técnica, estética y temática de la fotografía en Euskadi: 1978-1989. Los orígenes del Argizaiola y la mirada documental; 1990-1999. La consolidación artística y la expansión del color; 2000-2009. La llegada de la fotografía digital; 2010-2019. La diversidad creativa y las nuevas narrativas; y 2020-2026. La fotografía contemporánea y los retos actuales.

Según ha destacado el Ayuntamiento de Bilbao, este proyecto constituye "un homenaje a la historia viva de la fotografía en Euskadi y una invitación a celebrar la creatividad y el talento de las personas que se dedican a la fotografía en nuestro territorio".

EXPODISTRITO EN LOS BARRIOS DE BILBAO

El programa Expodistrito, el ciclo de exposiciones temporales descentralizadas organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, ofrece durante los meses de primavera propuestas de fotografía, pintura, diseño de vestuario, ilustración gráfica y publicitaria e interiorismo.

Hasta el 30 de junio los Centros Municipales de los barrios bilbaínos acogen las exposiciones que forman parte de este ciclo. En esta nueva entrega, los vecinos de la Villa podrán disfrutar de las propuestas artísticas de Expodistrito en los Centros Municipales de San Inazio-Ibarrekolanda, Castaños, Otxarkoaga, Begoña, Santutxu, San Francisco, La Bolsa, Abando y Errekalde.

Esta iniciativa de apoyo al sector artístico y creativo es uno de los pilares de la estrategia de impulso a la creación y la innovación en la Villa que contempla el Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033.