Las exportaciones vascas suben un 11,5% interanual en julio, hasta 2.959,5 millones, y las importaciones bajan un 1,3%

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BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de bienes de la Comunidad Autónoma Vasca han registrado un ascenso del 11,5% en julio en términos interanuales, hasta los 2.959,5 millones de euros, frente a los 2.654,1 millones del mismo mes del año anterior. Las importaciones han descendido en tasa interanual un 1,3%, de 2.407,3 a 2.376,4 millones, según datos del Instituto Vasco de Estadística - Eustat.

En julio de 2026 el saldo comercial ha sido positivo, del orden de 583,1 millones de euros, y la tasa de cobertura, que mide la relación entre exportaciones e importaciones, se ha situado en el 124,5%.

Según los datos de Eustat, las exportaciones de productos energéticos han crecido un 200,4%, en tanto que las de los productos no energéticos lo han hecho un 6,2%.

Alemania (454,5 millones de euros), Francia (387,8 millones de euros) y Estados Unidos (248,1 millones de euros) encabezan el ranking de los países de destino de las exportaciones de este mes.

El ranking resultante del volumen de las partidas exportadoras lo encabeza en julio de 2026 "Turismos de menos de 10 personas", que desciende un 3,2% respecto al mismo mes del año anterior, seguido de "Aceites refinados de petróleo", que presenta un incremento un 249,3%, y de "Vehículos automóviles para el transporte de mercancías", que avanza un 12,3%.

Entre las diez principales partidas exportadoras de julio destacan los incrementos experimentados por "Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm." (113,0 %) y por "Neumáticos nuevos de caucho" (105,8 %).

Por territorios, las exportaciones vizcaínas, alavesas y guipuzcoanas han aumentado, por este orden, un 30,8%, un 3,3% y un 0,8%, respectivamente, hasta alcanzar 1.146 millones en Bizkaia, 885 millones en Álava y 927 millones en Gipuzkoa.

En Álava se han reducido las exportaciones de "Turismos de menos de 10 personas" (-6,1%), mientras que "Vehículos automóviles para el transporte de mercancías" y "Neumáticos nuevos de caucho" ha aumentado un 12,8% y un 331,2%, respectivamente.

En Bizkaia se han elevado las exportaciones de sus tres principales partidas: "Aceites refinados de petróleo" (259,1%), "Partes y accesorios de vehículos automóviles" (20,4%) y "Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas, incluidas sus partes y componentes" (22,6%).

En Gipuzkoa también se han incrementado las exportaciones de sus tres principales partidas. "Partes y accesorios de vehículos automóviles", la de mayor monto, ha aumentado sus exportaciones en un 1,0%, "Perfiles de hierro o acero sin alear" ha ascendido un 22,3% y "Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor" ha elevado sus exportaciones en un 30,8%.

IMPORTACIONES

Las importaciones de bienes de Euskadi han descendido en tasa interanual un 1,3% en julio de 2026, de 2.407,3 a 2.376,4 millones, motivado por el retroceso de las importaciones no energéticas (-5,6%), dado que las importaciones energéticas han aumentado un 16,7%.

Las importaciones vizcaínas han ascendido un 4,6%, mientras que las alavesas y guipuzcoanas se han contraído un 11,3% y un 1,7%, respectivamente, hasta alcanzar 1.292 millones en Bizkaia, 698 millones en Álava y 464 millones en Gipuzkoa.

En julio de 2026, las importaciones han procedido mayoritariamente, y por este orden, de Alemania (393,6 millones), Estados Unidos (188,4 millones) y Francia (186,9 millones).

Las primeras posiciones de las partidas importadoras corresponden a "Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso", con un 20,6% de incremento respecto al año anterior, seguido de "Partes y accesorios de vehículos automóviles", que asciende un 23,2%, y de "Aceites refinados de petróleo", con un descenso interanual del 11,7%. Entre las tres concentran más del 26,0% del total de las importaciones del mes de julio.