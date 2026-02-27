La exposición 'Crónica de una transformación (1900-1957)' prorroga su estancia en el Archivo Histórico de Euskadi

Obra de la exposición 'Crónica de una transformación (1900-1957)' en el Archivo Histórico de Euskadi - BBVA

BILBAO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Crónica de una transformación (1900-1957)' amplía su duración y podrá visitarse hasta el próximo 3 de mayo en el Archivo Histórico de Euskadi, en Bilbao, extendiendo además su horario de apertura para facilitar el acceso del público a la muestra. A partir de ahora, podrá visitarse de martes a viernes de 11.00 a 19.30 horas, los sábados de 10.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas (cerrado todos los lunes).

Esta ampliación permite disfrutar con mayor flexibilidad de una exposición que recorre la historia económica y social del País Vasco desde los primeros años del siglo XX hasta 1957, a través de más de un centenar de piezas procedentes del Archivo Histórico BBVA, el primer archivo privado de banca creado en España, y de la Colección BBVA.

Organizada por BBVA, en colaboración con el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, la muestra, que está dividida en cuatro secciones y se compone de más de un centenar de piezas, presenta documentos, fotografías, objetos y obras de arte que ilustran el proceso de transformación económica del territorio y el papel desempeñado por las entidades que dieron origen al Banco en el desarrollo industrial y financiero, tanto en Euskadi como en el conjunto del Estado.

La entidad financiera cuenta con el Archivo Histórico bancario privado de "mayor envergadura en España formado por un patrimonio documental de carácter único que, a su vez, hunde sus raíces en el País Vasco", ha destacado.

En virtud de la firma del convenio de colaboración con el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, BBVA depositó en 2023 en el Archivo Histórico de Euskadi unos ricos fondos documentales familiares, empresariales e institucionales para continuar su catalogación y digitalización, y ser puestos a disposición del público e investigadores a través de los portales públicos digitales, además de organizar un ciclo de exposiciones.

BBVA y el Archivo Histórico de Euskadi ofrecen de manera gratuita, previa inscripción, visitas guiadas en castellano y euskera a la muestra, los miércoles a las 18.00 y los sábados a las 12.00 horas. Estas visitas explicarán al visitante el planteamiento de la exposición y le permitirán conocer mejor las piezas. Para grupos con guía propio, es necesario reserva previa.