Una exposición en Vitoria-Gasteiz celebra el centenario del nacimiento del autor Luis Martín Santos

Vitoria celebra el centenario del nacimiento de luis Martín-santos con una exposición sobre su obra - DFA

VITORIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz celebra el centenario del nacimiento del escritor Luis Martín Santos(1924-1964) con una exposición que abrirá sus puertas desde este lunes en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa para acercar al público la figura de "uno de los autores más influyentes del siglo XX".

La muestra, titulada 'Luis Martín-Santos. Tiempo de Libertad', está organizada por San Telmo Museoa, la Biblioteca Nacional de España y Acción Cultural Española (AC/E), según ha informado este lunes la Diputación Foral de Álava.

La exhibición, que estará disponible hasta el 31 de agosto, se enmarca en las iniciativas impulsadas con motivo del centenario del nacimiento del autor. Dividida en tres partes, aborda sus orígenes y sus primeros años de "intensa actividad", que llevaron a la publicación en 1962 de su obra más conocida, 'Tiempo de silencio'.

Después, la muestra reflexiona sobre su segunda novela, 'Tiempo de destrucción', "que dejó prácticamente terminada al fallecer" y concluye con un espacio dedicado a 'Tiempo de Libertad', el título que el autor había concebido para completar la trilogía.

Además, con motivo del centenario de su nacimiento, el 29 de junio se presentará el quinto tomo de las 'Obras completas' del escritor vitoriano, dedicado a la poesía y editado por Galaxia Gutenberg. En la presentación estarán presentes familiares del autor.

UN AUTOR COMPROMETIDO

Luis Martín-Santos fue uno de los principales autores de la generación literaria de los años 50 y mantuvo relación con autores como Alfonso Sastre o Carmen Martín Gaite. Santos, formado en Salamanca, Madrid y Heidelberg (Alemania), fue doctor en Psiquiatría, y más tarde dirigió el Sanatorio Provincial de Gipuzkoa.

Además, el escritor también formó parte de la Ejecutiva del Partido Socialista, "lo que le llevó a ser detenido hasta en tres ocasiones". También mantuvo estrecha amistad con referentes de la cultura vasca como los escultores Eduardo Chillida y Jorge Oteiza. Luis Martín-Santos falleció en Vitoria-Gasteiz en enero de 1964 a causa de un accidente de tráfico.